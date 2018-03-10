наверх
10.03.201815:20
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Бенджамин Кардин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    Трамп пока не обсуждал законопроект о санкциях против РФ - сенатор
    04:13 01.02.2017
    190США - Россия: санкции преткновения
    Американский сенатор-демократ Бен Кардин сообщил, что он не был официально проинформирован о том, был ли вопрос санкций поднят в ходе телефонного разговора Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.
    Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
    Во вторник сенаторы США объявят "всеобъемлющие" санкции против РФ
    01:56 10.01.2017
    1572США - Россия: санкции преткновения
    О намерении объявить "всеобъемлющие" санкции в отношении России в Конгрессе сообщили республиканец Джон Маккейн, а также демократы Бен Кардин и Роберт Менендес.
    Флаги США и России
    Группа сенаторов США готовит законопроект о новых санкциях против РФ - СМИ
    02:42 05.01.2017
    320США - Россия: санкции преткновения
    Как сообщил сенатор Бен Кардин, он работает над законопроектом о дополнительных санкциях против РФ вместе с "большой группой сенаторов", в которую входят и демократы, и республиканцы.
    Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
    В Конгрессе США выросло число сторонников поставок оружия Украине
    09:34 08.04.2015
    4347
    Назначение сенатора – сторонника поставок летального оружия в Украину - на высокую должность в Сенате Конгресса США и регулярные визиты высокопоставленных конгрессменов США в Киев свидетельствует о растущем интересе к милитаризации Украины.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Охрименко: что случилось с золото-валютными резервами Украины в феврале?
    15:32 09.03.2018
    0
    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
    Все теги