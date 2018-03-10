Как заявил автор поправки сенатор Роб Портман Поправка предусматривает предоставление Украине важных и необходимых для самообороны средств, которые она запросила, включая разведданные в режиме реального времени.
Назначение сенатора – сторонника поставок летального оружия в Украину - на высокую должность в Сенате Конгресса США и регулярные визиты высокопоставленных конгрессменов США в Киев свидетельствует о растущем интересе к милитаризации Украины.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.