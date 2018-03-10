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    Авраам Линкольн

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Портрет государственного деятеля Линкольна
    Автограф Линкольна продан на аукционе в Нью-Йорке за $2,2 млн
    03:48 05.11.2015
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    Надпись из 13 строк была сделана в марте 1865 года за неделю до гибели президента Линкольна. Он процитировал часть своей инаугурационной речи и поставил подпись на сборнике автографов известных деятелей 19-го века.
    Барак Обама. Архивное фото
    Обама провозгласил 15 апреля Днем памяти Авраама Линкольна
    01:23 15.04.2015
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    Шестнадцатый президент США Авраам Линкольн скончался 15 апреля 1865 года. Накануне вечером он был смертельно ранен в вашингтонском театре Форда.
    Аукцион. Архивное фото
    Прядь волос Авраама Линкольна продана на аукционе за $25 тыс
    04:49 25.01.2015
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    Помимо пряди волос на аукцион также было выставлено множество предметов, связанных с личностями Линкольна и его убийцы Бута.
    Валентин Землянский
    Скандал вокруг поставок электроэнергии из РФ, или Энергетический апофигей
    13:44 21.01.2015
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    Контракты на импорт электроэнергии из РФ и поставки ее в Крым показали полную недееспособность нынешнего энергетического блока Кабмина.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Охрименко: что случилось с золото-валютными резервами Украины в феврале?
    15:32 09.03.2018
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    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
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