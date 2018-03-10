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    Антин Мухарский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Антон Мухарский протестует против закона об усилении ответственности для алиментщиков
    Алиментщик? Минюст в покое не оставит
    11:03 06.03.2018
    304
    Тысячам неплательщикам алиментов Министерство юстиции начало прикручивать гайки. Их теперь не только сажают, а и лишают водительских удостоверений, не пускают за границу и заставляют работать для погашения долга.
    Олег Простибоженко
    Юрист: закон об алиментах работает жестко, но просить политубежище...
    14:34 19.02.2018
    506
    С каждым годом в Украине все чаще заключают брачные контракты, отметил кандидат юридических наук Олег Простибоженко.
    Антин Мухарский. Архивное фото
    Соцсети: и на кого ж ты нас покинул, Антин, где твой патриотизм?
    16:04 15.02.2018
    1947
    Скандальный украинский шоумен Антин Мухарский заявил о вынужденном отъезде из Украины и планах просить политическое убежище в Европе. А все из-за принятого недавно закона о "злостных неплательщиках алиментов".
    Антин Мухарский
    Тренд дня: жертва режима Антин Мухарский
    13:20 15.02.2018
    3142
    Блоггеры и политологи прокомментировали выезд из Украины скандального шоумена Антина Мухарского в связи с принятым законом о "злостных неплательщиках алиментов".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Антин Мухарский
    Тренд дня: жертва режима Антин Мухарский
    13:20 15.02.2018
    3142
    Блоггеры и политологи прокомментировали выезд из Украины скандального шоумена Антина Мухарского в связи с принятым законом о "злостных неплательщиках алиментов".
    Антин Мухарский. Архивное фото
    Соцсети: и на кого ж ты нас покинул, Антин, где твой патриотизм?
    16:04 15.02.2018
    1947
    Скандальный украинский шоумен Антин Мухарский заявил о вынужденном отъезде из Украины и планах просить политическое убежище в Европе. А все из-за принятого недавно закона о "злостных неплательщиках алиментов".
    Олег Простибоженко
    Юрист: закон об алиментах работает жестко, но просить политубежище...
    14:34 19.02.2018
    506
    С каждым годом в Украине все чаще заключают брачные контракты, отметил кандидат юридических наук Олег Простибоженко.
    Антон Мухарский протестует против закона об усилении ответственности для алиментщиков
    Алиментщик? Минюст в покое не оставит
    11:03 06.03.2018
    304
    Тысячам неплательщикам алиментов Министерство юстиции начало прикручивать гайки. Их теперь не только сажают, а и лишают водительских удостоверений, не пускают за границу и заставляют работать для погашения долга.
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