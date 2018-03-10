Тысячам неплательщикам алиментов Министерство юстиции начало прикручивать гайки. Их теперь не только сажают, а и лишают водительских удостоверений, не пускают за границу и заставляют работать для погашения долга.
Скандальный украинский шоумен Антин Мухарский заявил о вынужденном отъезде из Украины и планах просить политическое убежище в Европе. А все из-за принятого недавно закона о "злостных неплательщиках алиментов".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Скандальный украинский шоумен Антин Мухарский заявил о вынужденном отъезде из Украины и планах просить политическое убежище в Европе. А все из-за принятого недавно закона о "злостных неплательщиках алиментов".
Тысячам неплательщикам алиментов Министерство юстиции начало прикручивать гайки. Их теперь не только сажают, а и лишают водительских удостоверений, не пускают за границу и заставляют работать для погашения долга.