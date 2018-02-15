Тренд дня: жертва режима Антин Мухарский

Антин Мухарский/Facebook

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Скандальный украинский шоумен писатель и певец Антон (Антин) Мухарский выехал из Украины. Мухарский утверждает, что он находится в одной из стран Европы, где, вероятнее всего, в ближайшее время попросит политического убежища.

В своем Facebook шоумен обвинилвторую бывшую жену Снежану Егорову в том, что та не разрешает видеться с детьми. Также Мухарский заявил, что уже четыре года Оболонский райсуд рассматривает его иск об алиментах, но так и не принял решения. А принятый новый закон об усилении ответственности для неплательщиков алиментов подстегнул его к решению покинуть Украину. Он заявил, что его сделали "главным злостным алиментщиком страны", но подчеркивает, что у него долгов перед своими детьми.

Главред интернет-издания "Таймер" Юрий Ткачев прокомментировал бегство Мухарского из страны.

"Слёзы мешают говорить: Антин "Наше ничего" Мухарский, он же Орест Лютый, сваливает из Украины, пока ему не запретили выезд за то, что он не платит алименты. Антин всё надеялся, что выйти из этой ситуации ему помогут "можновладци", ведь он, видите ли, из патриотических соображений не поёт на русском, и оттого у него нету денег. Не знаю, чего конкретно он хотел добиться от "можновладцив": того, чтобы с учётом огромного значения Антина для украинской культуры его освободили от буржуазного предрассудка в виде уплаты алиментов, или чтобы государство оплатило его алименты из своего кармана. В этой части Антин был несколько неконкретен", — отметил Ткачев.

Он иронизирует, что "жестокосердное украинское государство" не вошло в положение шоумена, поэтому Мухарский сам выехал из страны, пока ему не запретили выезд.

Юрий Ткачев/Facebook

"Ещё смешнее, что он намерен обращаться за получением политического убежища в Европе. Я готов заплатить денег за то, чтобы посмотреть на выражение лица чиновника, который будет рассматривать заявление на политубежище типа "спасите, помогите, меня заставляют платить алименты". Жаль, это вряд ли получится", — резюмировал Ткачев.

Шеф-редактор радио "Вести" Андрей Блинов более категоричен в оценке ситуации по Мухарскому.

"Если бы в стране был жив Ъ с его емкими заголовками, этот бы звучал приблизительно так: "Украина наращивает поставки дерьма в Европу", — подчеркнул экономист.

Андрей Блинов/Facebook

Адвокат и общественный активист Клим Братковский обратил внимание, что украинцы принимают на веру заявления скандального шоумена, который врет по поводу суммы алиментов.

"У нас люди очень легко верят всему, что кто-то сказал. Вот сказал Мухарский об алиментах в $3000 в месяц и люди до сих пор верят в этот миф. Показываешь им решение о 24 тыс грн., а они не верят, так как это ж сказал Антин. Не могут поверить, что он обманул их и что вообще от суда требовал уменьшить размер алиментов до 2000 гривен на ребенка", — разъяснил Братковский.

Клим Братковский/Facebook

Также политологи и блоггеры не обошли внимание визит в Польшу вице-премьер-министра Павла Розенко на фоне усилившихся разногласий между Киевом и Варшавой на исторической почве.

По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, никакого результата от поездки Розенко в Польшу не будет, так как вице-премьер не в силах решать такие вопросы.

"Вице-премьер без полномочий Розенко (известный в узких кругах политтусовки как "Свинка Пеппа") заявил, что едет в Польшу договариваться об отмене "антибандеровского" закона. Понятно, что никому он там не нужен. И ничего Розенко не решит. Просто внук-"мажор" главы Госплана УССР решил покататься за границу за бюджетные деньги, пока с Кабмина не выгнали. А лохи-украинцы со своего кармана оплатят", — считает Корнейчук.

Дмитрий Корнейчук/Facebook

В свою очередь блоггер Александр Скубченко акцентировал на участившихся в обществе заявлениях по поводу недопустимости реваншизма в стране.

"Последнее время всё чаще звучат заявления о реваншистах. От всяких гордонов до прочих провластных пропагандонов. "Не допустить!", "Мы должны мобилизоваться, иначе реваншисты отберут нашу победу!" и прочее в том же духе. Для этого предлагается всех, кто не с майданом, затравить, заклеймить, запретить, посадить. Иначе – всё пропало, всё было зря. Но, помилуйте, гордоны… В Штатах, на которые вы молитесь, демократы и республиканцы вот уже столетия попеременно становятся "реваншистами", — написал Скубченко в Facebook.

В этом контексте, по его мнению, реваншизм, как принцип сменяемости власти, – это основа демократии.

"Если вы понимаете, что поддержка вас в украинском обществе стремится к нулю, то это не проблема общества и "реваншистов", это – лично ваша проблема. Вы сами себя обнулили, а теперь желаете обвинить во всём "реваншистов" и сделать всё, чтобы не потерять власть. Тем самым вы всячески отрицаете принципы демократии и пытаетесь цементировать диктат своих власти, взглядов и идей, цепляясь за стремительно ускользающую от вас власть. В этом радостно лишь одно: вы понимаете, что вы – всё больше презираемы обществом, и что ваше будущее – на свалке истории. Хо переобувайтесь в воздухе, хоть нет", — подытожил Скубченко.