Соцсети: и на кого ж ты нас покинул, Антин, где твой патриотизм?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Украину покидают самые лучшие и талантливые сыновья. На днях в Европу отправился известный отечественный шоумен, писатель, певец, а по совместительству и многодетный отец в разводе Антин Мухарский. Он утверждает, что уже находится в одной из стран Старого света, где в ближайшее время, скорее всего и попросит политического убежища.

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По словам Мухарского, хоть его и сделали "главным злостным алиментщиком страны", перед своими детьми у него долгов нет. В сообщении на своей странице в Facebook шоумен обвинил вторую бывшую жену Снежану Егорову в том, что та не разрешает видеться с детьми. Также Мухарский заявил, что уже четыре года суд рассматривает его иск об алиментах, но так и не принял решения. А принятый новый закон об усилении ответственности для неплательщиков алиментов подстегнул его к решению покинуть Украину.

Однако в украинском сегменте соцсетей такое решение отечественного шоумена одобрили далеко не все:

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook