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    Соцсети: и на кого ж ты нас покинул, Антин, где твой патриотизм?

    (обновлено: )1015102
    Скандальный украинский шоумен Антин Мухарский заявил о вынужденном отъезде из Украины и планах просить политическое убежище в Европе. А все из-за принятого недавно закона о "злостных неплательщиках алиментов".
    Антин Мухарский. Архивное фото
    Антин Мухарский/Facebook

    Тимур Громов, РИА Новости Украина   

    Украину покидают самые лучшие и талантливые сыновья. На днях в Европу отправился известный отечественный шоумен, писатель, певец, а по совместительству и многодетный отец в разводе Антин Мухарский. Он утверждает, что уже находится в одной из стран Старого света, где в ближайшее время, скорее всего и попросит политического убежища. 

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    По словам Мухарского, хоть его и сделали "главным злостным алиментщиком страны", перед своими детьми у него долгов нет. В сообщении на своей странице в Facebook шоумен обвинил вторую бывшую жену Снежану Егорову в том, что та не разрешает видеться с детьми. Также Мухарский заявил, что уже четыре года суд рассматривает его иск об алиментах, но так и не принял решения. А принятый новый закон об усилении ответственности для неплательщиков алиментов подстегнул его к решению покинуть Украину. 

    Однако в украинском сегменте соцсетей такое решение отечественного шоумена одобрили далеко не все:

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook

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