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    Культура

    Шоумен Мухарский рассказал о "суицидальных мыслях" и жизни на 6 евро

    (обновлено: )28903
    Антин Мухарский сообщил, что живет на шесть евро в день. На эти деньги, по его словам, он покупает гречку, овощи, фрукты, воду, а также оплачивает коммунальные услуги.
    Антин Мухарский
    Антин Мухарский/Facebook

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Известный украинский шоумен, писатель и певец Антон (Антин) Мухарский, который выехал из Украины из-за ситуации с бывшей женой, телеведущей Снежаной Егоровой и выплатой алиментов, живет на шесть евро в день.

    "Гречка, свежие овощи, фрукты, чистая вода и спорт. Максимум 6 евро в день (с учетом коммунальных услуг) — мой бюджет в день (впоследствии поделюсь опытом здоровой и экономной жизни в Европе). Квартиру до мая бесплатно предоставили друзья", — написал он на своей странице в Facebook.

    Антин Мухарский
    Антин Мухарский/Facebook
    Тренд дня: жертва режима Антин Мухарский

    Скандальный шоумен отметил, что "дожил до суицидальных мыслей". "А что, весело, господа! (…) Семья разрушена, детей видеть не дают, искусственные долги создают, имущество отбирают, в СМИ травля", — пожаловался Мухарский. И тут же добавляет: "Не дождетесь!".

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    "2 апреля в Оболонском суде назначено очередное рассмотрение моего дела. Интересно, на сколько теперь, благодаря протекции менстрюстиция Петренки (глава Минюста Павел Петренко — Ред.) и генпрокурорши Луценчихи (которые являются личными покровителями моей бывшей жены) (народный депутат, супруга генпрокурора Ирина Луценко — Ред.) перенесут это дело?" — заключил он.

    Антин Мухарский/Facebook 28 марта 2018

    Ранее Мухарский устроил голый протест под Оболонским судом, который рассматривает его дело о взыскании алиментов.

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