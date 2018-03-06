Алиментщик? Минюст в покое не оставит

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Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Государственные исполнители запретили выезд за границу 70 тысячам, более 20 тысячам неплательщиков алиментов временно запретили управлять транспортными средствами. В розыск объявили 8 тысяч должников. Полмиллиона детей в Украине получает алименты. На три миллиона детей начислены алименты, но не всегда родители выполняют договор. В Минюсте заявили, что допускает ужесточение норм законодательства в отношении неплательщиков алиментов в конце 2018 года, по результатам компании. Однако, должники уже думают, как обойти строгие ограничения. Но получается не у всех.

Охотники за алиментами

Министерство юстиции 6 февраля 2018 открыло Единый реестр злостных неплательщиков алиментов, в котором уже более 160 000 электронных записей о должниках. Среди должников есть депутаты, бывшие министры, представители органов центральной исполнительной власти, местных властей, силовых структур. Но добрались взыскатели алиментов — сотрудники территориальных управлений юстиции, еще не ко всем. Однако прогресс на лицо.

В Николаеве у должника по алиментам на сумму 45 тысяч гривен отобрали Lexus. Главное территориальное управление юстиции (ГТУЮ) в Николаевской области описало и арестовало транспортное средство, которое реализуют и сумму долга перечислят ребенку. Еще у одному злостного неплательщика задолжавшего 71 тысячу гривен описали квартиру, которую собираются продать в счет алиментов.

В Виннице неплательщики алиментов займутся общественно-полезным трудом на благо города — будут убирать улицы. Их суд обяжет к общественным работам, а выплаченные за труд деньги пойдут на счет семьи для погашения задолженности.

А самых злостных ждет тюрьма. На днях Мелитопольский горрайонный суд рассмотрел дело по обвинению мужчины в злостном уклонении от выплаты алиментов (ст. 164 УК Украины) и приговорил должника к трем месяцам ареста за долг в 9300 гривен. К ограничению свободы на один год приговорил суд 30-летнюю жительницу Подольска Одесской области за уклонение от уплаты алиментов на своих троих детей, которые воспитывает бабушка. По решению суда, женщина должна была платить алименты, но этого не делала.

Государственные исполнители неоднократно предупреждали непутевую мать о том, что ей может грозить уголовная ответственность, но все предупреждения она игнорировала. Таким образом, перед детьми накопился долг на сумму больше 30 тысяч гривен. Исправит ли ее тюремное наказание, сложно предугадать. Но если другого варианта госисполнители не нашли, то может быть этот поможет взяться за ум.

За невыплату алиментов сажали и раньше и сроки давали реальные и серьезные. Скажем, житель Ивано-Франковской области на протяжении 13 лет отказывался помогать бывшей жене содержать дочь. За это время он задолжал более 16 тысяч гривен (2 тысячи долларов США). За это его посадили на год. При этом, повторно, до этого он сидел за то же, но выводов не сделал.

Заплати и спи спокойно

Не выезд за границу за долги то же применяли с единственной разницей, раньше надо было истцу самостоятельно добиваться запрета, сейчас это перешло на автоматический уровень.

Впрочем, есть те, кто вовремя подсуетился и еще до запрета на выезд, который начал действовать с 6 февраля, сумел срулить с родины, оставив своих кровинок без средств к существованию. К примеру, так поступил шоумен Антин Мухарский, который по договору об алиментах должен был платить супруге 3000 долларов в месяц на троих детей. Но эту сумму не потянул, задолжал 400 тысяч гривен и сбежал за границу, где теперь просит политического убежища. Мухарский признался, что покинуть Украину его вынудил принятый закон об усилении ответственности за долги по алиментам.

Чтобы не попасть в черный список, достаточно не накапливать долги и вовремя платить по счетам. Но, чтобы не усугублять ситуацию, нужно погасить долг, если такой собрался, советует старший партнер адвокатской компании Кравец и партнеры Ростислав Кравец.

Чтобы ввели санкцию запрета выезда за границу, изымать водительское удостоверение, право на оружие, задолженность должна быть 6 месяцев. Если их нет, то и санкции применять нельзя. Но, я не исключаю коррупционную составляющую, должники могут договариваться с госисполнителями о том, чтобы не попасть в этот список и избежать санкций и ограничений, - подчеркивает Ростислав Кравец.

Арест имущества с его последующей реализацией это не новшество, это было уже давно, рассказывает адвокат. Но в то же время, это единственный действенный способ бороться с должниками.

Если алиментщик успел сбежать в страну, с которой у нас есть договора о взаимной правовой помощи и там, на территории другого государства взыскать с него долг и алименты. Но проблема в том, что его надо разыскать там, а это гражданское дело, полиция этим заниматься не будет, — подчеркивает Ростислав Кравец.

К слову, по данным Минюста, с 6 февраля им уже удалось взыскать 160 миллионов гривен задолженности по алиментам в пользу детей. Но там считают, что надо бы увеличить минимальную сумму выплат алиментов с 900 до 2 тысяч гривен, потому что 900 гривен сегодня слишком мало. Если это поддержат народные депутаты, соответствующий законопроект может быть внесен в парламент уже в марте.