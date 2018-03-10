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    Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Церковь УПЦ в честь святителя Петра Могилы
    В Киеве церковь забросали "коктейлями Молотова"
    14:56 16.01.2017
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    Протоиерей Иоанн заявляет, что целью попыток поджечь храм является намерение отобрать дорогостоящую землю, на которой соит здание. По его словам, приход уже полгода страдает от агрессивных действий "неизвестных инвесторов".
    Глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ епископ Климент (Вечеря) на пресс-конференции, посвященной проведению Всеукраинского крестного хода
    УПЦ: вместо охраны Крестного хода ПС может устроить провокации
    17:59 25.07.2016
    536Крестный ход и День крещения Киевской Руси
    Как заявил глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП епископ Климент (Вечеря), "Крестный ход является религиозным мероприятием, и никаких провокаций во время этих мероприятий украинская православная церковь не собирается делать".
    Крестный ход по Софией Киевской
    В УПЦ назвали "дешевой провокацией" скандальную акцию под Софией Киевской
    01:39 18.07.2016
    971Крестный ход и День крещения Киевской Руси
    В УПЦ МП заявили, что ни один клирик церкви не принимал в скандальном действе участие и "не предоставлял участникам благословение на подобные политические акции".
    Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий
    Предстоятель УПЦ призвал всех к участию во Всеукраинском Крестном ходе
    22:36 27.06.2016
    809Крестный ход и День крещения Киевской Руси
    Всеукраинский Крестный ход с молитвой за Украину начнется 9 июля на западе Украины – из Свято-Успенской Почаевской Лавры, а 3 июля на востоке Украины – из Свято-Успенской Святогорской Лавры и пройдет через все епархии УПЦ.
    Глава Синодального юридического отдела Украинской УПЦ протоиерей Александр Бахов.
    В УПЦ видят угрозу в законопроектах без согласования с религиозной общественностью
    13:16 07.06.2016
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    В УПЦ отмечают, что законопроект № 4128 несет угрозу для всех религиозных организаций, так как вмешивается в их деятельность и легализирует схемы церковного рейдерства, по которым сегодня отнимают храмы у верующих УПЦ.
    Управляющий делами Украинской православной церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич)
    В УПЦ подвергли критике план Кабмина в области прав человека
    16:30 14.03.2016
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    С точки зрения христианства, план, предоставленный правительством, обрекает тысячи, десятки тысяч, а может и больше украинцев на духовную смерть, заявил представитель УПЦ митрополит Антоний (Паканич).
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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