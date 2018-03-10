Протоиерей Иоанн заявляет, что целью попыток поджечь храм является намерение отобрать дорогостоящую землю, на которой соит здание. По его словам, приход уже полгода страдает от агрессивных действий "неизвестных инвесторов".
Как заявил глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП епископ Климент (Вечеря), "Крестный ход является религиозным мероприятием, и никаких провокаций во время этих мероприятий украинская православная церковь не собирается делать".
Всеукраинский Крестный ход с молитвой за Украину начнется 9 июля на западе Украины – из Свято-Успенской Почаевской Лавры, а 3 июля на востоке Украины – из Свято-Успенской Святогорской Лавры и пройдет через все епархии УПЦ.
В УПЦ отмечают, что законопроект № 4128 несет угрозу для всех религиозных организаций, так как вмешивается в их деятельность и легализирует схемы церковного рейдерства, по которым сегодня отнимают храмы у верующих УПЦ.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.