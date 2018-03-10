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    Александр Бахов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Председатель юридического отдела Украинской православной церкви (УПЦ), протоиерей Александр Бахов
    УПЦ: Минкультуры интересует имущество церкви, а не свобода совести
    12:36 27.04.2017
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    Протоиерей Александр Бахов считает, что служащие из Министерства культуры говорят о защите права на свободу вероисповедания, а на самом деле ищут способы присвоить собственность религиозных общин Украинской православной церкви.
    Глава юридического отдела УПЦ, протоиерей Александр Бахов
    Суровые методы. Обыски у священника и журналиста, писавшего о захватах храмов
    13:15 27.01.2017
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    В один день прошли обыски у священника, организовавшего крестный ход Украинской православной церкви в 2016 году, и у журналиста, освещавшего захваты храмов в Западной Украине.
    Глава Синодального юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов. Архивное фото
    УПЦ: пострадать одной из первых от законопроекта 4128 может УАПЦ
    18:58 05.10.2016
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    Глава Синодального юридического отдела Украинской Православной Церкви протоиерей Александр Бахов отметил, что законопроект 4128 даже не прошел широкого обсуждения с религиозным сообществом Украины.
    Глава Синодального юридического отдела Украинской УПЦ протоиерей Александр Бахов.
    В УПЦ видят угрозу в законопроектах без согласования с религиозной общественностью
    13:16 07.06.2016
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    В УПЦ отмечают, что законопроект № 4128 несет угрозу для всех религиозных организаций, так как вмешивается в их деятельность и легализирует схемы церковного рейдерства, по которым сегодня отнимают храмы у верующих УПЦ.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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