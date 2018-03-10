Протоиерей Александр Бахов считает, что служащие из Министерства культуры говорят о защите права на свободу вероисповедания, а на самом деле ищут способы присвоить собственность религиозных общин Украинской православной церкви.
В УПЦ отмечают, что законопроект № 4128 несет угрозу для всех религиозных организаций, так как вмешивается в их деятельность и легализирует схемы церковного рейдерства, по которым сегодня отнимают храмы у верующих УПЦ.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".