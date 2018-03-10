Первый матч команд Хорватии и Греции в Загребе завершился победой хорватов со счетом 4:1. Ответная игра, состоявшаяся в воскресенье в Пирее, завершилась нулевой ничьей. По сумме двух матчей путевку на чемпионат мира-2018 завоевала сборная Хорватии.
Сборная Украины в случае победы поднимется на первую строчку в турнирной таблице. При любом другом результате украинцы могут оказаться на третьем месте, если Исландия в параллельном поединке выиграет у Косово на выезде.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".