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    Сборная Хорватии по футболу

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Игроки сборной Хорватии по футболу радуются забитому голу во время матча 10-го тура квалификации чемпионата мира-2018 между сборными Украины и Хорватии
    Главный соперник украинцев пробился на ЧМ-2018
    00:19 13.11.2017
    384ЧМ-2018 по футболу. На низком старте
    Первый матч команд Хорватии и Греции в Загребе завершился победой хорватов со счетом 4:1. Ответная игра, состоявшаяся в воскресенье в Пирее, завершилась нулевой ничьей. По сумме двух матчей путевку на чемпионат мира-2018 завоевала сборная Хорватии.
    Новый главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич
    Перед матчем с украинцами у сборной Хорватии сменился тренер
    23:31 07.10.2017
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    На решение об отставке главного тренера национальной сборной Анте Чачича повлияло выступление команды в квалификации ЧМ-2018. Чачича на посту главного тренера сменил Златко Далич.
    Сборная Украины прогулялась по Загребу перед матчем с Хорватией
    В пятницу сборная Украины сыграет с хорватами в отборе ЧМ-2018
    16:44 24.03.2017
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    Сборная Украины в случае победы поднимется на первую строчку в турнирной таблице. При любом другом результате украинцы могут оказаться на третьем месте, если Исландия в параллельном поединке выиграет у Косово на выезде.
    Андрей Шевченко. Архивное фото
    Шевченко объяснил, за счет чего собирается выиграть у сборной Хорватии
    06:22 24.03.2017
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    Наставник сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что верит игрокам национальной команды, и хочет сделать ставку в матче против хорватов на прессинг в средней зоне.
    Португалия vs Хорватия. Обзор матча. Видео
    Португалия vs Хорватия. Победный гол Куарежма 
    03:41 26.06.2016
    11088EURO-2016: победа Португалии
    Сборная Португалии по футболу в дополнительное время победила команду Хорватии в матче 1/8 финала чемпионата Европы и вышла в следующую стадию турнира, который проходит во Франции.
    Игрок сборной Хорватии Иван Перишич (слева) и игрок сборной Португалии Жоау Мариу
    Матч дня, или Прорыв Португалии в 1/4 финала на EURO-2016 
    01:36 26.06.2016
    643EURO-2016: победа Португалии
    Сборная Португалии по футболу в дополнительное время победила команду Хорватии в матче 1/8 финала чемпионата Европы и вышла в следующую стадию турнира, который проходит во Франции.
    Вратарь сборной Хорватии Даниэль Субашич.
    Сборная Португалии вырвала победу над командой Хорватии на EURO-2016
    00:33 26.06.2016
    515EURO-2016: победа Португалии
    Встреча, прошедшая в субботу в Лансе, завершилась со счетом 1:0 в пользу португальцев. Победный гол на 117-й минуте забил полузащитник Рикарду Куарежма.
    Дарио Срна. Архивное фото
    Дарио Срна покинул сборную Хорватии из-за смерти отца
    00:23 13.06.2016
    768В ауте. Побоища фанатов на EURO-2016
    После матча стало известно, что Узеир Срна скончался. Футболист немедленно покинул расположение национальной команды, чтобы присутствовать на похоронах отца.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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