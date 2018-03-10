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    Загреб

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 15
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    Тренеру загребского Динамо Марио Цвитановичу поломали руку
    Неизвестные дубинками избили главного тренера загребского "Динамо"
    04:47 21.09.2017
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    Нападение на тренера произошло у входа в его дом непосредственно по возвращении с очередного матча команды в кубке страны. По данным местных СМИ, у Марио Цвитановича диагностировали перелом руки.
    Молоточек судьи
    В Загребе начат процесс по делу о коррупции при ремонте МиГ-21 в Украине
    06:57 19.09.2017
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    Начат суд по делу Йосипа Човича, которого USKOK обвиняет в том, что, будучи начальником Отделения эксплуатации и ремонта Авиатехнического управления минобороны, он потребовал взятку в 50 тысяч евро от представителя украинской фирмы.
    Матч Хорватия - Украина
    Хорватия vs Украина. Первое поражение Шевченко на посту тренера 
    05:37 25.03.2017
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    Встреча группы "I", прошедшая в пятницу вечером в Загребе, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в игре забил Никола Калинич на 38-й минуте.
    Акция украинских футбольных болельщиков под посольством РФ в Хорватии
    Полиция Загреба задержала украинцев за акцию под посольством РФ
    00:41 25.03.2017
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    В ходе акции футбольные болельщики развернули флаги Украины с надписью "Севастополь" под посольством Российской Федерации в столице Хорватии Загребе.
    Матч Хорватия - Украина. Гол Калинича. Видео
    Хорватия - Украина. Гол Калинича 
    00:01 25.03.2017
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    Встреча группы "I", прошедшая в Загребе, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в поединке забил Никола Калинич на 38-й минуте. После пяти туров в активе сборной Украины 8 очков.
    Матч Украина - Хорватия
    ЧМ-2018. Хорватия обыграла Украину и упрочила лидерство в группе
    23:47 24.03.2017
    250
    Встреча группы "I", прошедшая в пятницу на стадионе "Максимир" в Загребе, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. После пяти туров в активе сборной Хорватии 13 очков. Украина с 8 очками опустилась на третье место в группе.
    Матч Украина - Хорватия. Сектор украинских болельщиков
    Украина после первого тайма проигрывает Хорватии
    22:26 24.03.2017
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    Гол на на 38-ой минуте забил Калинич, мощно пробив с разворота после красивого паса пяткой от Ракитича. Первый тайм матча Хорватия - Украина, который проходит в Загребе, закончился в пользу хозяев.
    Сборная Украины прогулялась по Загребу перед матчем с Хорватией
    Сборная Украины под охраной полиции прогулялась по Загребу 
    16:54 24.03.2017
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    Игроки сборной Украины прошлись по центральным улочкам Старого города и вернулись в отель. Во время прогулки команду сопровождал пеший полицейский эскорт.
    Андрей Шевченко. Архивное фото
    Шевченко объяснил, за счет чего собирается выиграть у сборной Хорватии
    06:22 24.03.2017
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    Наставник сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что верит игрокам национальной команды, и хочет сделать ставку в матче против хорватов на прессинг в средней зоне.
    Сборная Аргентины и Кубок Дэвиса
    Сборная Аргентины по теннису впервые выиграла Кубок Дэвиса
    14:12 28.11.2016
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    В решающем пятом матче финала, который проходил в Загребе, аргентинский теннисист победил хорвата со счетом 6:3, 6:4, 6:2. Теннисисты провели на корте 2 часа 10 минут.
    Матч Динамо (Загреб) - Динамо (Киев). Лига Чемпионов
    Президент "Динамо" (Загреб) арестован за подозрительные трансферы
    17:11 18.11.2015
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    В офисе хорватского клуба и Хорватского футбольного союза проведены обыски. Здравко Мамича подозревают в нанесении клубу ущерба в 11 миллионов долларов.
    Яков Хаммо (слева)
    Украинские дзюдоисты взяли два "золота" и "серебро" на турнире в Загребе
    23:19 04.05.2015
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    Победителями стали Георгий Зантарая и Яков Хаммо, "серебро" выиграла Виктория Туркс. Зантарая в финале весовой категории до 66 кг одержал досрочную победу над Себастьяном Зайдлем из Германии.
    Флаг Хорватии и флаг Евросоюза
    Новый президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович вступила в должность
    22:31 15.02.2015
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    Президент пришла на церемонию пешком в сопровождении своего мужа Якова Китаровича. Она выступила с приветственной речью, в которой заявила, что приложит все силы для экономического оздоровления государства.
    Бокс
    Хорватского боксера, избившего судью, пожизненно дисквалифицировали
    22:28 22.10.2014
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    Кроме боксера дисквалифицированы также и тренеры спортсмена, сообщается на официальном сайте Международной ассоциации любительского бокса (AIBA).
    Украинская саблистка Ольга Харлан
    Украинская саблистка стала чемпионкой Европы
    13:00 18.06.2013
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    Украинская саблистка Ольга Харлан стала четвертый раз Чемпионкой Европы в индивидуальных соревнованиях в Загребе, сообщает Национальная федерация фехтования Украины во вторник.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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