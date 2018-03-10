Начат суд по делу Йосипа Човича, которого USKOK обвиняет в том, что, будучи начальником Отделения эксплуатации и ремонта Авиатехнического управления минобороны, он потребовал взятку в 50 тысяч евро от представителя украинской фирмы.
Встреча группы "I", прошедшая в пятницу на стадионе "Максимир" в Загребе, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. После пяти туров в активе сборной Хорватии 13 очков. Украина с 8 очками опустилась на третье место в группе.
Президент пришла на церемонию пешком в сопровождении своего мужа Якова Китаровича. Она выступила с приветственной речью, в которой заявила, что приложит все силы для экономического оздоровления государства.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".