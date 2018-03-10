Министр призвал к коллективным действиям международного сообщества против ИГ. Глава французского минобороны напомнил, что Франция стала второй страной после США, которая начала оказывать военную помощь иракскому правительству в борьбе против боевиков ИГ.
"Правительство разрешило пролет самолетов коалиции вдоль южной границы (Ирака), вдали от городов, в Сирию. Отказано в разрешении на пролет военной авиации ОАЭ", - приводит слова иракского премьера местное информагентство AIN.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".