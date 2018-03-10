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    Правительство Ирака

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Ситуация в Сирии
    США будут поддерживать оппозицию в Сирии в борьбе с ИГ - глава Пентагона
    20:00 26.03.2015
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    Министр обороны Соединенных Штатов Эштон Картер заявил, что "окончательное поражение ИГ подразумевает осуществление скоординированных действий различных ведомств" американского правительства.
    Федерика Могерини
    Глава дипломатии ЕС через неделю посетит Багдад и Эрбиль
    19:40 15.12.2014
    49
    Федерика Могерини сообщила, что Евросоюз работает над поддержкой иракского правительства.
    Флаг организации ИГ. Архивное фото
    "Исламское государство" становится мировой угрозой - министр обороны Франции
    00:38 07.12.2014
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    Министр призвал к коллективным действиям международного сообщества против ИГ. Глава французского минобороны напомнил, что Франция стала второй страной после США, которая начала оказывать военную помощь иракскому правительству в борьбе против боевиков ИГ.
    Нефть в обмен на поддержку пешмерга. Видео
    Нефть в обмен на поддержку пешмерга 
    05:30 22.11.2014
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    Анкара окажет необходимую поддержку обеспечению безопасности курдского региона, об этом заявил премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу в ходе визита в Иракский Курдистан.
    Вооруженные силы Ирака
    Ирак открыл воздушный коридор над своей территорией для самолетов коалиции
    20:36 18.10.2014
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    "Правительство разрешило пролет самолетов коалиции вдоль южной границы (Ирака), вдали от городов, в Сирию. Отказано в разрешении на пролет военной авиации ОАЭ", - приводит слова иракского премьера местное информагентство AIN.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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