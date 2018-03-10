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    Парламент Франции

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Избиратели голосуют на избирательном участке в Париже. Архивное фото
    В воскресенье первый тур парламентских выборов пройдет во Франции
    06:49 11.06.2017
    102Макрон - новый президент Франции
    Победа президентского движения "Вперед, республика", которое, согласно опросам, является фаворитом предстоящих выборов, станет знаковым событием для нового лидера страны Эммануэля Макрона - поддержка парламентариев позволит ему проводить обещанные реформы.
    Выбывший кандидат в президенты от партии Республиканцев Франсуа Фийон
    Фийон отказался от права вести борьбу на парламентских выборах
    20:41 24.04.2017
    154Макрон - новый президент Франции
    По словам выбывшего из президентской гонки кандидата от оппозиционной французской партии "Республиканцы", экс-премьера Франции Франсуа Фийона, у него больше нет права вести парламентскую борьбу вместе со своей партией.
    Флаг Франции
    Нижняя палата парламента Франции поддержала продление режима ЧП
    03:21 20.07.2016
    67
    Срок действия режима ЧП, введенного после терактов 13 ноября в Париже, истекает 26 июля. Предполагалось, что он более не будет продлеваться, однако после теракта в Ницце президенту Франсуа Олланду пришлось изменить свое решение.
    Флаг Франции
    Сенат Франции поддержал продление операции по нанесению ударов в Сирии
    05:39 26.11.2015
    33Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    В ходе голосования Сената предложение правительства поддержали 325 членов верхней палаты из 346 проголосовавших, "против" не высказался никто, остальные воздержались.
    Флаги Евросоюза и Греции
    Решение греческого кризиса возможно и очень скоро - премьер Франции
    20:47 19.02.2015
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    Премьер-министр Франции Мануэль Вальс подтвердил, что "Франция делает и будет делать все, чтобы Греция сохранила свое место в Европе и в еврозоне".
    Больница
    Парламент Франции рассмотрит новый законопроект о способах эвтаназии
    15:28 12.12.2014
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    В январе французский парламент планирует рассмотреть закон об эвтаназии. Так называемый закон "право на смерть" действует во Франции с 2005 года.
    Париж. Архивное фото
    Крайне правая партия Франции впервые в истории окажется в Сенате - СМИ
    04:17 29.09.2014
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    Крайне правая партия Франции "Национальный фронт" впервые в истории прошла в Сенат, передает в воскресенье агентство Франс Пресс.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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