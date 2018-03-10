Победа президентского движения "Вперед, республика", которое, согласно опросам, является фаворитом предстоящих выборов, станет знаковым событием для нового лидера страны Эммануэля Макрона - поддержка парламентариев позволит ему проводить обещанные реформы.
По словам выбывшего из президентской гонки кандидата от оппозиционной французской партии "Республиканцы", экс-премьера Франции Франсуа Фийона, у него больше нет права вести парламентскую борьбу вместе со своей партией.
Срок действия режима ЧП, введенного после терактов 13 ноября в Париже, истекает 26 июля. Предполагалось, что он более не будет продлеваться, однако после теракта в Ницце президенту Франсуа Олланду пришлось изменить свое решение.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".