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Тег
Министерство промышленности и торговли РФ
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
10
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01:14 23.09.2016
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По словам замглавы Минпромторга РФ Андрея Богинского, если украинская сторона откажется согласовывать план работ по продлению летной годности, это сможет российская сторона.
Минпромторг РФ формирует списки компаний для ввоза турецкой ткани
02:59 15.01.2016
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РФ и США: железный занавес
Как пишут российские СМИ, Минпромторг формирует списки компаний — импортеров турецкого текстиля, которым Федеральная таможенная служба (ФТС) позволит оперативно ввозить товар в Россию.
РФ рассчитывает на совместное военное производство с ОАЭ
13:30 22.02.2015
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Согласно информации, акцент в ВТС России и ОАЭ заключается не просто в поставках российской боевой техники, а в создании совместных предприятий и военной продукции.
РФ и Италия обсудили возобновление военно-технического сотрудничества
09:59 22.02.2015
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По словам Мантурова, обсуждалась необходимость наладить военно-техническое сотрудничество. Как отметил Глава Минпромторга РФ, Италия и Россия - давние партнеры в этой области.
РФ и Индия ожидают увеличения торгового оборота до $550 млн к 2025 г
15:19 14.12.2014
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Задачу по увеличению товарооборота между странами поставил президент России Владимир Путин в ходе двусторонних переговоров, прошедших 11-12 декабря в Нью-Дели.
Квоты для мигрантов могут ввести в России - СМИ
05:55 29.10.2014
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Российские федеральные ведомства предлагают в 2015 году ввести квоты для мигнрантов в овощеводстве, строительстве и транспорте.
В РФ могут запретить импорт автотехники и продуктов металлургии - СМИ
00:38 20.10.2014
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Новые санкции в отношении России.
Источник в Минэкономразвития пояснил, что мера коснется организаций, в уставном капитале которых доля государства превышает 50%.
Минпромторг РФ: проблем с продуктами в Крыму нет
12:18 08.05.2014
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Присоединение Крыма к РФ
Минпромторг РФ не выявил проблем по итогам мониторинга обеспеченности оптовой и розничной торговли Крыма и Севастополя продуктами питания и товарами первой необходимости.
Минпромторг РФ предлагает ритейлерам активней закупать продукцию Крыма
10:59 10.04.2014
7
Присоединение Крыма к РФ
Минпромторг РФ предлагает ритейлерам принять участие в организации закупочных сессий с участием компаний-производителей Крыма.
РФ заинтересована в развитии судостроения и химической отрасли в АРК
11:51 17.03.2014
6
Референдум в Крыму
Минпромторг заинтересован в развитии в Крыму судостроения и химической отрасли, заявил журналистам Денис Мантуров.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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05:55 09.03.2018
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Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
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Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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