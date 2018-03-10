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    Министерство промышленности и торговли РФ

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Тяжелый дальний транспортный самолет АН-124-100 Руслан
    ОКБ Мясищева и КБ "Волга-Днепр" поддержут годность "Русланов" без Украины
    01:14 23.09.2016
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    По словам замглавы Минпромторга РФ Андрея Богинского, если украинская сторона откажется согласовывать план работ по продлению летной годности, это сможет российская сторона.
    Российский флаг. Архивное фото
    Минпромторг РФ формирует списки компаний для ввоза турецкой ткани
    02:59 15.01.2016
    126РФ и США: железный занавес
    Как пишут российские СМИ, Минпромторг формирует списки компаний — импортеров турецкого текстиля, которым Федеральная таможенная служба (ФТС) позволит оперативно ввозить товар в Россию.
    БМП. Архивное фото
    РФ рассчитывает на совместное военное производство с ОАЭ
    13:30 22.02.2015
    515
    Согласно информации, акцент в ВТС России и ОАЭ заключается не просто в поставках российской боевой техники, а в создании совместных предприятий и военной продукции.
    Денис Мантуров
    РФ и Италия обсудили возобновление военно-технического сотрудничества
    09:59 22.02.2015
    254
    По словам Мантурова, обсуждалась необходимость наладить военно-техническое сотрудничество. Как отметил Глава Минпромторга РФ, Италия и Россия - давние партнеры в этой области.
    Доллар. Архивное фото
    РФ и Индия ожидают увеличения торгового оборота до $550 млн к 2025 г
    15:19 14.12.2014
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    Задачу по увеличению товарооборота между странами поставил президент России Владимир Путин в ходе двусторонних переговоров, прошедших 11-12 декабря в Нью-Дели.
    Рейд ФМС по выявлению нелегальных мигрантов в Москве
    Квоты для мигрантов могут ввести в России - СМИ
    05:55 29.10.2014
    227
    Российские федеральные ведомства предлагают в 2015 году ввести квоты для мигнрантов в овощеводстве, строительстве и транспорте.
    Флаги России и ЕС
    В РФ могут запретить импорт автотехники и продуктов металлургии - СМИ
    00:38 20.10.2014
    3396Новые санкции в отношении России.
    Источник в Минэкономразвития пояснил, что мера коснется организаций, в уставном капитале которых доля государства превышает 50%.
    Один из супермаркетов X5 Retail Group. Архивное фото
    Минпромторг РФ: проблем с продуктами в Крыму нет
    12:18 08.05.2014
    8Присоединение Крыма к РФ
    Минпромторг РФ не выявил проблем по итогам мониторинга обеспеченности оптовой и розничной торговли Крыма и Севастополя продуктами питания и товарами первой необходимости.
    Денис Мантуров
    Минпромторг РФ предлагает ритейлерам активней закупать продукцию Крыма
    10:59 10.04.2014
    7Присоединение Крыма к РФ
    Минпромторг РФ предлагает ритейлерам принять участие в организации закупочных сессий с участием компаний-производителей Крыма.
    Порт
    РФ заинтересована в развитии судостроения и химической отрасли в АРК
    11:51 17.03.2014
    6Референдум в Крыму
    Минпромторг заинтересован в развитии в Крыму судостроения и химической отрасли, заявил журналистам Денис Мантуров.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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