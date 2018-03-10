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    Денис Мантуров

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    БМП. Архивное фото
    РФ рассчитывает на совместное военное производство с ОАЭ
    13:30 22.02.2015
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    Согласно информации, акцент в ВТС России и ОАЭ заключается не просто в поставках российской боевой техники, а в создании совместных предприятий и военной продукции.
    Денис Мантуров
    РФ и Италия обсудили возобновление военно-технического сотрудничества
    09:59 22.02.2015
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    По словам Мантурова, обсуждалась необходимость наладить военно-техническое сотрудничество. Как отметил Глава Минпромторга РФ, Италия и Россия - давние партнеры в этой области.
    Доллар. Архивное фото
    РФ и Индия ожидают увеличения торгового оборота до $550 млн к 2025 г
    15:19 14.12.2014
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    Задачу по увеличению товарооборота между странами поставил президент России Владимир Путин в ходе двусторонних переговоров, прошедших 11-12 декабря в Нью-Дели.
    Денис Мантуров
    Минпромторг РФ предлагает ритейлерам активней закупать продукцию Крыма
    10:59 10.04.2014
    7Присоединение Крыма к РФ
    Минпромторг РФ предлагает ритейлерам принять участие в организации закупочных сессий с участием компаний-производителей Крыма.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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