Иск будет подан в суд Нью-Йорка, где зарегистрирован страховщик. Владелец самолета зарегистрирован в Лос-Анджелесе. Российское право на эти отношения не распространяется, поэтому уже приглашены юристы из США.
Речь идет о сертификате Европейского агентства авиационной безопасности (EASA), сертификате летной годности самолета (EL-ETJ А321-231, серийный номер 663), выданный ирландскими авиавластями, а также информацию о прохождении самолетом техобслуживания.
По словам замгендиректора "Когалымавиа" по организации лётной работы Александра Смирнова, в воздухе самолёт разрушиться от каких-либо отказов (систем) не может, теоретически самолёт можно разрушить выходом на большие перегрузки.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".