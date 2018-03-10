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    Когалымавиа

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    На месте крушения российского самолета в Египте
    Родственники жертв катастрофы А321 намерены судиться с владельцами самолета
    00:28 11.01.2016
    269Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    Иск будет подан в суд Нью-Йорка, где зарегистрирован страховщик. Владелец самолета зарегистрирован в Лос-Анджелесе. Российское право на эти отношения не распространяется, поэтому уже приглашены юристы из США.
    Поисковая операция на месте крушения A321: работа спасателей продолжается
    Поисковая операция на месте крушения A321 продолжается 
    13:37 05.11.2015
    435Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    На Синайском полуострове продолжается поисковая операция МЧС РФ. На данный момент спасатели обследовали более 33 кв. км в районе крушения российского самолета.
    Место крушения российского самолета Airbus A321 в Египте
    Компания "Когалымавиа" приостановила полеты всех своих самолетов А321
    09:43 05.11.2015
    187Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    Лайнеры Airbus российской авиакомпании не будут использоваться до окончания оценки рисков их эксплуатации. Самолеты взяты в лизинг в Ирландии и были там зарегистрированы.
    Место крушения российского самолета Airbus A321 в Египте. Архивное фото
    "Когалымавиа" опубликовала часть документов по А321, переданных в СК РФ
    21:52 02.11.2015
    719Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    Речь идет о сертификате Европейского агентства авиационной безопасности (EASA), сертификате летной годности самолета (EL-ETJ А321-231, серийный номер 663), выданный ирландскими авиавластями, а также информацию о прохождении самолетом техобслуживания.
    Французские и немецкие эксперты на месте катастрофы А321. Видео
    Французские и немецкие эксперты на месте катастрофы А321 
    15:31 02.11.2015
    434Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    Французские и немецкие эксперты прибыли на место крушения лайнера Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа" на Синайском полуострове в Египте.
    Место крушения российского самолета Airbus A321 в Египте
    Разбившийся в Египте А321 не подвергался воздействию извне - СМИ
    13:21 02.11.2015
    1330Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    По информации СМИ, российский самолет А321, разбившийся над Синаем, не подвергался внешнему воздействию.
    Место крушения российского самолета Airbus A321 в Египте
    Причиной разрушения A321 может быть механическое воздействие - "Когалымавиа"
    13:13 02.11.2015
    6584Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    По словам замгендиректора "Когалымавиа" по организации лётной работы Александра Смирнова, в воздухе самолёт разрушиться от каких-либо отказов (систем) не может, теоретически самолёт можно разрушить выходом на большие перегрузки.
    Место крушения российского самолета Airbus A321 в Египте
    Перед падением A321 получил значительные повреждения конструкции - авиакомпания
    12:18 02.11.2015
    1450Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    Компания "Когалымавиа" обнародовала свое видение ситуацию на борту лайнера, который разбился в субботу, 31 октября, на Синайском полуострове.
    На месте крушения российского самолета в Египте
    В Египте обнаружены тела 171 жертвы крушения лайнера А321
    19:06 01.11.2015
    1139Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    Согласно информации представителя оперативного штаба на месте авиакатастрофы, тела погибших доставляются в морги Каира для проведения оперативно-следственных действий.
    На месте крушения российского самолета в Египте
    Пилот Airbus не обращался за помощью к диспетчерам - министр авиации Египта
    00:31 01.11.2015
    901Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    Как рассказал министр гражданской авиации Египта Хусам Камал, "связь авиадиспетчеров с российским самолетом осуществлялась в нормальном режиме до момента катастрофы".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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