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    ФК Партизан

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Кровавое побоище фанатов на футбольном матче в Сербии. Видео
    Кровавое побоище фанатов на футбольном матче в Сербии 
    14:56 14.12.2017
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    Фанаты сербского "Партизана" устроили кровавую драку на трибунах во время матча против "Црвены Звезды". Фаны "Партизана" подрались не с фанами соперника, а друг с другом.
    Матч Динамо - Партизан
    "Динамо" разгромило "Партизан" и заняло первое место в группе ЛЕ
    22:01 07.12.2017
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    Киевское "Динамо" сыграло заключительный матч в групповом турнире Лиги Европы против белградского "Партизана". Победа позволила киевлянам занять первое место в группе ЛЕ.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    В Киеве избили членов сербской футбольной делегации
    19:44 07.12.2017
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    По данным одного из сербских агентств, пострадавшие не носили на себе клубной символики, нападение произошло возле отеля незадолго до матча. Одного травмированного пришлось доставить в больницу, чтобы наложить швы.
    Партизан - Динамо. Видео
    "Партизан" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты напряженного матча 
    03:55 29.09.2017
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    Счет в матче на 34-ой минуте открыли хозяева, а под завесу первого тайма сербы удвоили преимущество. Второй тайм был за "динамовцами": подопечные Александра Хацкевича забили три гола и победили хозяев.
    ФК Динамо-Киев. Архивное фото
    "Динамо" не без труда побеждает "Партизан" в Лиге Европы
    23:59 28.09.2017
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    Матч, состоявшийся в четверг вечеров в Белграде, завершился волевой победой подопечных Александра Хацкевича со счетом 3:2. Дубль оформил Мораес.
    Логотип УЕФА
    УЕФА отстранил сербский "Партизан" на три сезона от еврокубков
    13:55 11.01.2017
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    По решению УЕФА "Партизан" не сможет играть в еврокубках в сезонах-2017/18, 2018/19 и 2019/20. Также белградский клуб должен заплатить три тысячи евро на покрытие расходов по ведению данного дела.
    Флаг Сербии
    Травмы в столкновении футбольных фанатов в Сербии получили 35 полицейских
    06:12 26.04.2015
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    Начало матча было отложено на 45 минут, после того как фанаты "Црвены Звезды", располагавшиеся на северной трибуне, закидали полицейских вырванными креслами и файерами.
    Наручники. Архивное фото
    Полиция арестовала фанатов, прервавших матч ЛЕ "Тоттенхэм" - "Партизан"
    06:31 28.11.2014
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    По ходу первого тайма украинский арбитр Евгений Арановский был вынужден прервать встречу и увести команды с поля, после того как трое фанатов прорвались на поле.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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