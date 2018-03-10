По данным одного из сербских агентств, пострадавшие не носили на себе клубной символики, нападение произошло возле отеля незадолго до матча. Одного травмированного пришлось доставить в больницу, чтобы наложить швы.
Счет в матче на 34-ой минуте открыли хозяева, а под завесу первого тайма сербы удвоили преимущество. Второй тайм был за "динамовцами": подопечные Александра Хацкевича забили три гола и победили хозяев.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Счет в матче на 34-ой минуте открыли хозяева, а под завесу первого тайма сербы удвоили преимущество. Второй тайм был за "динамовцами": подопечные Александра Хацкевича забили три гола и победили хозяев.