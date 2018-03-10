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    Эрмитаж (музей)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    18:37 13.09.2016
    6648Скифское золото. Коллекция вернется в Украину
    Искусствовед Виктор Федчишин и адвокат Ярослав Гришин проанализировали в эфире ГС перспективы возвращения скифского золота в Украину из Амстердама.
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    Путин подарил Эрмитажу часы и яйцо-часы работы Карла Фаберже
    20:29 08.12.2014
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    Президент РФ подарил Эрмитажу часы, изготовленные к 25-летию бракосочетания императора Александра III и императрицы Марии Федоровны, и "яйцо-часы Ротшильда".
    Вид на Эрмитаж в Санкт-Петербурге
    Международный культурный форум открывается в Петербурге
    00:25 07.12.2014
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    Ключевые мероприятия форума пройдут в Александринском театре, Эрмитаже, Мариинском театре, где состоится заключительное пленарное заседание.
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    Эрмитаж в честь 250-летия получил коллекцию современного искусства США
    07:11 11.11.2014
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    Коллекция насчитывает 74 предмета искусства и оценивается примерно в 2 миллиона долларов.
    Кот на окне в Эрмитаже
    Коты Эрмитажа получат корм за счет продажи детской книги о них в США
    05:54 07.10.2014
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    В основе сюжета книги - приключения девочки, которая захотела нарисовать четвероногого жителя музея.
    Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский
    Эрмитаж подписал с музеями Крыма соглашения о сотрудничестве
    17:21 04.06.2014
    53Присоединение Крыма к РФ
    Государственный музей Эрмитаж подписал с музеями-заповедниками Крыма соглашения о научном и культурном сотрудничестве, сообщил в среду на фестивале "Интермузей" в Москве директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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