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    скифское золото

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Борис Бабин
    Бабин: вопрос принадлежности скифского золота не криминальный, а политический
    00:59 04.12.2016
    228Скифское золото. Коллекция вернется в Украину
    В эфире радиостанции "Голос Столицы" юрист Борис Бабин заявил, что в вопросе возвращения в Украину скифского золота власть только ухудшает ситуацию.
    Министерство иностранных дел Украины
    В МИД рассчитывают на реальное судебное решение по "скифскому золоту"
    21:46 09.10.2016
    172Скифское золото. Коллекция вернется в Украину
    Согласно информации, глава Министерства иностранных дел Павел Климкин убежден, что аргументация отечественной стороны в деле по "крымскому золоту" должна сработать.
    Скифское золото
    Чем закончится спор за скифское золото. Опрос экспертов
    18:37 13.09.2016
    6648Скифское золото. Коллекция вернется в Украину
    Искусствовед Виктор Федчишин и адвокат Ярослав Гришин проанализировали в эфире ГС перспективы возвращения скифского золота в Украину из Амстердама.
    Скифское золото. Архивное фото
    Суд Амстердама не будет проводить слушания по делу о возвращении золота скифов
    16:15 19.11.2015
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    Представитель Окружного суда Амстердама Фатима эль Герири сообщила, что стороны конфликта могут прислать свою реакцию до 30 декабря. И Украина, и Россия считают, что имеют право на артефакты.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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