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    Уфа

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 17
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    Полицейский на улице России. Архивное фото
    В России мужчина убил беременную любовницу, боясь разоблачения жены
    15:40 14.02.2018
    664
    Мужчина признался, что убил беременную любовницу, так как боялся разоблачения жены, которая тоже находится в положении.
    Нож. Архивное фото
    Россиянин из ревности изрешетил ножом девушку в продуктовом магазине
    18:13 21.12.2017
    226
    Мужчина преследовал возлюбленную от подъезда ее дома, в продуктовом магазине он вручил девушке цветы, но она отказалась их принимать, после чего злоумышленник начал наносить ей удары ножом. Свою 23-летнюю жертву 26-летний подозреваемый ударил ножом семнадцать раз.
    Самолет при посадке выкатывается за пределы ВПП в Уфе
    В Уфе самолет выкатился за пределы взлетной полосы 
    11:51 12.08.2016
    141
    Самолет с пассажирами из Сочи, приземлившись в аэропорту Уфы, выкатился за пределы взлетной полосы как минимум на 300 метров, сообщил РИА Новости официальный представитель уфимского аэропорта.
    Пожар в Уфе на нефтеперерабатывающем заводе
    Сильный пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе 
    19:18 16.07.2016
    577
    Пожар произошел на заводе "Башнефть-Уфанефтехим" в Уфе, горела установка "Гидрокрекинг". Оперативная группа МЧС прибыла на место ЧП: в тушении пожара использовались 78 спецмашин.
    В Уфе при пожаре на нефтеперерабатывающем заводе погибли 8 человек
    В Уфе при пожаре на нефтеперерабатывающем заводе погибли 8 человек
    18:08 16.07.2016
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    Всего при пожаре погибло 8 сотрудников. Тела троих были найдены еще утром, двое, которых везли в больницу, скончались по дороге, еще тела троих нашли спасатели после разбора завалов.
    Рустем Асанбаев
    Умер первый гитарист ДДТ
    15:26 27.05.2016
    262
    Рустем Асанбаев являлся гитаристом группы ДДТ с момента ее основания в 1979 году, однако через четыре года покинул коллектив, аргументировав это желанием играть более тяжелую музыку.
    Пожарные в РФ. Архивное фото
    Масштабный пожар в Уфе: горит склад фейерверков на площади почти 7 тыс. кв. м
    11:40 16.03.2016
    216
    В столице Башкирии горит одноэтажный кирпичный склад, по улице Самаркандская, 1/3. Очевидцы сообщают о многочисленных взрывах петард на складе. По предварительной информации, пострадавших нет.
    Вертолет Ми-8
    Выпускавшийся в Украине стартер двигателя для Ми-8 будут производить в РФ
    18:03 27.11.2015
    1117
    По словам гендиректора "Гидравлики" Николая Лютова, стартер ВК-2500 "очень близок по профилю" его предприятию,"вся подготовка производства и испытания будет проводиться за счет средств предприятия".
    Совместное фотографирование глав государств-членов ШОС, глав государств и правительств стран-наблюдателей в ШОС и глав делегаций международных организаций
    Путин, Назарбаев и Си Цзиньпин на саммите ШОС в Уфе 
    18:17 10.07.2015
    408
    Саммит Шанхайской организации сотрудничества собрал в Уфе лидеров стран, среди которых президент РФ Владимир Путин, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.
    Пресс-конференция Президента Российской Федерации Владимира Путина
    Путин: урегулирование в Украине пробуксовывает
    16:29 10.07.2015
    593Переговоры по Донбассу
    Президент России считает, что урегулирования кризиса на востоке Украины "пробуксовывает" из-за отсутствия прямых переговоров с Донбассом. Путин уверен, что кризис может быть решен только мирным путем.
    Совместное фотографирование глав государств-членов ШОС, глав государств и правительств стран-наблюдателей в ШОС и глав делегаций международных организаций
    Страны ШОС выступили за скорейший мир в Украине на основе минских соглашений
    14:12 10.07.2015
    300
    На саммите Шанхайской организации сотрудничества принята декларация, в котором лидеры государств призывают безусловно выполнять минские соглашения, принятые в феврале.
    Президент Российской Федерации Владимир Путин и Президент Федеративной Республики Бразилия Дилма Роуссефф на церемонии приветствия лидеров БРИКС в Уфе
    Лидеры стран БРИКС: конфликт в Украине не имеет военного решения
    15:12 09.07.2015
    825Переговоры по Донбассу
    По итогам саммита стран БРИКС в Уфе принята декларация. Участники саммита призывают стороны конфликта в Донбассе найти путь к примирению через "инклюзивный политический диалог".
    Президент РФ Владимир Путин
    Саммит БРИКС в России 
    11:25 09.07.2015
    390
    В российской Уфе 8-10 июля одновременно проходят саммиты БРИКС и ШОС. В этом году Россия председательствует в обеих этих организациях. Подробнее о саммите БРИКС смотрите в фоторепортаже.
    Встреча нормандской четверки в Минске
    Путин и Лукашенко обсудили кредит для Белоруссии - Песков
    10:08 09.07.2015
    302
    По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, лидеры стран затронули различные аспекты взаимодействия в финансово-кредитной сфере, но детально не обсуждали.
    Тюрьма. Архивное фото
    Россиянин вышел на свободу в Таиланде после двенадцати лет тюрьмы
    06:29 21.11.2014
    175
    Россиянин Марат Минликеев был осужден еще в 2003 году за вооруженное участие в ограблении банка.
    Митинг в поддержку жителей Крыма
    Уфимцы провели шествие в поддержку референдума в Крыму
    11:34 16.03.2014
    6Референдум в Крыму
    Жители Уфы в воскресенье провели шествие в поддержку народа Крыма, где проходит референдум.
    Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук
    Шевчук и Земфира впервые споют вместе на родине в день рождения Уфы
    21:59 28.03.2013
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    Для Шевчука и Земфиры данный концерт, в первую очередь, - подарок для родного города и уфимцев, исполнители не ставят перед собой коммерческих целей.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Полицейский на улице России. Архивное фото
    В России мужчина убил беременную любовницу, боясь разоблачения жены
    15:40 14.02.2018
    664
    Мужчина признался, что убил беременную любовницу, так как боялся разоблачения жены, которая тоже находится в положении.
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