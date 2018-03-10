Мужчина преследовал возлюбленную от подъезда ее дома, в продуктовом магазине он вручил девушке цветы, но она отказалась их принимать, после чего злоумышленник начал наносить ей удары ножом. Свою 23-летнюю жертву 26-летний подозреваемый ударил ножом семнадцать раз.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества собрал в Уфе лидеров стран, среди которых президент РФ Владимир Путин, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".