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Мужчина преследовал возлюбленную от подъезда ее дома, в продуктовом магазине он вручил девушке цветы, но она отказалась их принимать, после чего злоумышленник начал наносить ей удары ножом. Свою 23-летнюю жертву 26-летний подозреваемый ударил ножом семнадцать раз.