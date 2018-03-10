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    ШОС

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Президент РФ Владимир Путин
    Альтернативы исполнению минских соглашений по Украине нет - Путин
    16:08 24.06.2016
    799Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    Заявление российского президента прозвучало в ходе выступления по итогам саммита ШОС. По его словам, "мы так же терпеливо готовы работать с украинскими партнерами и с нашими партнерами в Евросоюзе".
    Здание ООН. Архивное фото
    ООН представит проект плана предупреждения международного терроризма
    16:42 30.07.2015
    86
    Согласно информации, более 100 стран мира пострадали от действий иностранных боевиков-наемников. По словам Хана, ООН является той площадкой, на которой можно выработать единый подход к борьбе с терроризмом.
    Совместное фотографирование глав государств-членов ШОС, глав государств и правительств стран-наблюдателей в ШОС и глав делегаций международных организаций
    Путин, Назарбаев и Си Цзиньпин на саммите ШОС в Уфе 
    18:17 10.07.2015
    408
    Саммит Шанхайской организации сотрудничества собрал в Уфе лидеров стран, среди которых президент РФ Владимир Путин, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.
    Совместное фотографирование глав государств-членов ШОС, глав государств и правительств стран-наблюдателей в ШОС и глав делегаций международных организаций
    Страны ШОС выступили за скорейший мир в Украине на основе минских соглашений
    14:12 10.07.2015
    300
    На саммите Шанхайской организации сотрудничества принята декларация, в котором лидеры государств призывают безусловно выполнять минские соглашения, принятые в феврале.
    Флаг Украины
    Украина не отзывала запрос о получении статуса партнера ШОС - источник
    08:22 10.07.2015
    373
    Источник в Шанхайской организации сотрудничества сообщил, что заявка "подтверждена устно в 2014 году и не является отозванной украинской стороной". По его словам, изменений нет.
    Сергей Шойгу
    Иран и РФ намерены подписать соглашение о военном сотрудничестве - Шойгу
    09:34 20.01.2015
    148
    Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу отметил, что РФ выступает за долгосрочное и многоплановое сотрудничество с Ираном.
    Флаг США
    США оказались не готовы к устройству мира без Запада - СМИ
    12:35 12.11.2014
    324
    Разрастание и институционализация нового "мира без Запада" вполне может покончить с мечтой постхолодной войны – западно-либеральным универсумом.
    Пекин
    Спецслужбы Узбекистана и Китая обменялись оперативной информацией - источник
    08:50 15.10.2014
    521
    Председатель СНБ Узбекистана Рустам Иноятов в ходе визита в Китай провел ряд встреч с представителями правительства и правоохранительных органов КНР.
    Пекин
    Министр КНР считает, что странам ШОС грозят "цветные революции"
    09:57 17.04.2014
    45
    Министр общественной безопасности КНР Го Шэнкунь считает, что странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) угрожают новые революции, которые пытаются спровоцировать извне.
    Сирийская армия в пригороде Дамаска
    Иран поддерживает решение Сирии о присоединении к конвенции
    11:26 13.09.2013
    1Вооруженный конфликт в Сирии.
    Иран выступает за мирное урегулирование сирийской проблемы и поддерживает решение Сирии о присоединении к конвенции о запрете химического оружия, заявил президент Ирана Хасан Роухани.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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