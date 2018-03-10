Саммит Шанхайской организации сотрудничества собрал в Уфе лидеров стран, среди которых президент РФ Владимир Путин, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.
"Наша общая задача - противопоставить новым вызовам и угрозам высокий уровень регионального сотрудничества. В этом плане мы приветствуем итоги минской встречи заинтересованных сторон", - сказал Рахмон.
Действующий президент Таджикистана Эмомали Рахмон, по предварительным данным, побеждает на выборах главы государства с результатом 83,6% (3 миллиона 23 тысячи голосов избирателей), сообщил глава ЦИК республики Шермухаммад Шохиен.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".