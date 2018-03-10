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    Эмомали Рахмон

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Голосование в Таджикистане. Архивное фото
    В Таджикистане определили дату референдума по поправкам в Конституцию
    08:59 10.02.2016
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    Предлагается изменить минимальный возраст для будущего президента с 35 до 30 лет. Согласно поправкам, глава государства может избираться неограниченное количество раз.
    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
    Президент Таджикистана пожелал народу Украины мира и процветания
    18:34 24.08.2015
    34524-я годовщина независимости Украины.
    По его словам, "Таджикистан заинтересован в придании нового импульса многолетним традиционным отношениям дружбы и взаимоуважения, существующим между двумя государствами и народами".
    Совместное фотографирование глав государств-членов ШОС, глав государств и правительств стран-наблюдателей в ШОС и глав делегаций международных организаций
    Путин, Назарбаев и Си Цзиньпин на саммите ШОС в Уфе 
    18:17 10.07.2015
    408
    Саммит Шанхайской организации сотрудничества собрал в Уфе лидеров стран, среди которых президент РФ Владимир Путин, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.
    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
    ШОС приветствует минские договоренности по конфликту в Украине
    10:19 12.09.2014
    105Мирные переговоры в Минске
    "Наша общая задача - противопоставить новым вызовам и угрозам высокий уровень регионального сотрудничества. В этом плане мы приветствуем итоги минской встречи заинтересованных сторон", - сказал Рахмон.
    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
    Президент Таджикистана поздравил Порошенко с победой на выборах
    16:50 02.06.2014
    119Выборы в Украине - 2014
    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в понедельник направил избранному президенту Украины Петру Порошенко поздравительную телеграмму.
    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
    Вновь избранный президент Таджикистана принес присягу
    13:12 16.11.2013
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    Выборы президента страны состоялись в Таджикистане 6 ноября, на них победу в четвертый раз одержал действующий глава государства Эмомали Рахмон, набравший 84,23% голосов избирателей.
    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
    Действующий президент Рахмон побеждает на выборах в Таджикистане
    09:16 07.11.2013
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    Действующий президент Таджикистана Эмомали Рахмон, по предварительным данным, побеждает на выборах главы государства с результатом 83,6% (3 миллиона 23 тысячи голосов избирателей), сообщил глава ЦИК республики Шермухаммад Шохиен.
    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
    Глава Таджикистана проголосовал на президентских выборах
    09:24 06.11.2013
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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