По данным СМИ, уже известно об одном раненом человеке, которого увезли в больницу. Его состояние неизвестно. По словам одного посетителя, неизвестный вооруженный мужчина, одетый как работник кухни, запер входную дверь и объявил: "Я - новый король Чарльстона"
В интернете появилось видео, на кадрах которого вооруженные грабители врываются в помещение парикмахерской в Южной Каролине, США, где находятся клиенты и мастера, угрожая оружием, грабят как саму парикмахерскую, так и посетителей.
Национальному агентству по чрезвычайным ситуациям и министерству внутренней безопасности предписано принять все необходимые меры и оказать содействие властям штата для "спасения жизни и имущества, защиты здоровья и обеспечения безопасности людей".
По инициативе Венесуэлы с прошлой недели после перестрелки между контрабандистами и венесуэльскими военными закрыта граница с Колубией. В пятницу президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил чрезвычайное положение в нескольких приграничных с Колумбией округах.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По инициативе Венесуэлы с прошлой недели после перестрелки между контрабандистами и венесуэльскими военными закрыта граница с Колубией. В пятницу президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил чрезвычайное положение в нескольких приграничных с Колумбией округах.
В интернете появилось видео, на кадрах которого вооруженные грабители врываются в помещение парикмахерской в Южной Каролине, США, где находятся клиенты и мастера, угрожая оружием, грабят как саму парикмахерскую, так и посетителей.
Колумбийские полицейские спасли собаку, попавшую в одну из бурных горных речек страны. После того как собаку извлекли из воды, животное не дышало, поэтому стражам порядка пришлось делать искусственное дыхание.