наверх
10.03.201809:01
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Южная Каролина

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 14
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Мультимедиа
    • Все
    • Самые читаемые
    Столкновение поездов в США
    ТОП тем в мире: масштабная авария в США, всплеск национализма в Украине
    15:43 05.02.2018
    387
    Ведущие мировые издания обсуждают аварию поезда Amtrak в США, результаты выборов президента Кипра, а также небывалый всплеск коррупции в Украине и марш против "Национальных дружин".
    На комика напали во время шоу
    На американского комика напали во время выступления 
    08:59 23.01.2018
    188
    Во время комического шоу один из зрителей выскочил на сцену и попытался избить комика Стива Брауна, потом мужчина набросился на артиста с микрофонной стойкой и бросил в него стулом.
    Дональд Трамп
    Ураган "Ирма" приближается. Трамп ввел режим ЧП еще в одном штате
    23:12 07.09.2017
    257В Украину движется смертельный ураган
    Режим ЧП позволяет выделить федеральную помощь местным властям, которые являются главной ответственной стороной при ликвидации последствий стихийных бедствий.
    Вооруженный преступник взял в заложники посетителей ресторана в США
    Вооруженный преступник взял в заложники посетителей ресторана в США
    21:59 24.08.2017
    350
    По данным СМИ, уже известно об одном раненом человеке, которого увезли в больницу. Его состояние неизвестно. По словам одного посетителя, неизвестный вооруженный мужчина, одетый как работник кухни, запер входную дверь и объявил: "Я - новый король Чарльстона"
    Полиция. Архивное фото
    В американском университете застрелили профессора
    07:25 03.12.2016
    222
    По данным СМИ, убитому преподавателю было около 25 лет, он погиб на месте. Трагедия произошла в кампусе, где располагаются научные и медицинские аудитории.
    Полиция США
    В Южной Каролине подросток убил отца, а потом устроил стрельбу в школе
    01:17 29.09.2016
    95
    Как сообщается, при стрельбе в начальной школе округа Андерсон пострадали три человека: двое мальчиков шести и семи лет и учительница, которая получила пулевое ранение в плечо.
    Ограбление парикмахерской в Южной Каролине
    Ограбление парикмахерской в Южной Каролине 
    12:32 27.01.2016
    85
    В интернете появилось видео, на кадрах которого вооруженные грабители врываются в помещение парикмахерской в Южной Каролине, США, где находятся клиенты и мастера, угрожая оружием, грабят как саму парикмахерскую, так и посетителей.
    Скорая в Колумбии
    Почти 20 человек ранены при взрыве в Колумбии
    07:11 03.11.2015
    22
    По предварительным данным, взрыв произошел в здании фармацевтической компании, повреждены в общей сложности 16 домов. Причины взрыва пока не установлены, ведется расследование.
    Потоп в Южной Каролине
    Потоп в Южной Каролине 
    16:19 08.10.2015
    152Природные катаклизмы по всему миру.
    В результате ливня в ряде районов Южной Каролины оказались затопленными целые города. Как сообщила губернатор, в 11 уездах штата из-за "ливня тысячелетия" сохраняется режим чрезвычайной ситуации.
    Последствия наводнения в Южной Каролине, США.
    В результате проливных дождей в США погибли уже 17 человек - агентство
    23:57 07.10.2015
    125Природные катаклизмы по всему миру.
    После рекордных осадков в штатах Южная и Северная Каролина спасатели сообщили о 17 жертвах наводнения. Синоптики уже назвали прошедшие дожди "ливнем тысячелетия".
    Последствия наводнения в Южной Каролине
    Наводнение в Южной Каролине: последствия стихии 
    08:59 07.10.2015
    177Природные катаклизмы по всему миру.
    В результате ливня в воскресенье в ряде районов Южной Каролины выпало 45 сантиметров осадков, а еще до 15 сантиметров ожидается в понедельник, когда стихия начнет ослабевать.
    Наводнение и потоп в Южной Каролине
    Последствия наводнения в Южной Каролине 
    00:13 07.10.2015
    264Природные катаклизмы по всему миру.
    По последним данным, стихия унесла жизни десяти человек в штате Южная Каролина и двух — в штате Северная Каролина. Более тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома.
    Последствия наводнения в Южной Каролине, США.
    Число жертв проливных дождей в США увеличилось до 12
    10:49 06.10.2015
    42
    По последним данным, стихия унесла жизни десяти человек в штате Южная Каролина и двух - в штате Северная Каролина. Более тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома.
    Барак Обама. Архивное фото
    Обама объявил чрезвычайное положение в штате Южная Каролина
    23:23 03.10.2015
    749Природные катаклизмы по всему миру.
    Национальному агентству по чрезвычайным ситуациям и министерству внутренней безопасности предписано принять все необходимые меры и оказать содействие властям штата для "спасения жизни и имущества, защиты здоровья и обеспечения безопасности людей".
    Историческое рукопожатие президента Колумбии и лидера ФАРК. Видео
    Историческое рукопожатие президента Колумбии и лидера ФАРК "Тимошенко" 
    08:50 24.09.2015
    465
    Более полувека повстанческая марксисткая группировка ФАРК боролась с колумбийскими властями - и вот наконец первые ощутимые плоды начавшихся в 2012 году на Кубе переговоров.
    Самолет Piper PA-60 слева)
    Два человека погибли при крушении самолета на съемках фильма с Томом Крузом
    05:44 12.09.2015
    370
    Как отмечается, трагедия произошла в департаменте Антиокия. Самого Круза в самолете не было, однако из трех человек на борту двое погибли, еще один ранен.
    Фестиваль сумасшедших машин в Колумбии
    Фестиваль сумасшедших машин в Колумбии 
    22:41 07.09.2015
    133
    Фестиваль комичных роликовых авто (Roller Cart Festival) прошел в колумбийском городе Медельин. Ежегодный праздник шутников-автолюбителей проводится уже в 26 раз.
    Нелегальные колумбийские мигранты бегут из Венесуэлы, боясь преследований
    Нелегальные колумбийские мигранты бегут из Венесуэлы, боясь преследований 
    13:55 26.08.2015
    147
    По инициативе Венесуэлы с прошлой недели после перестрелки между контрабандистами и венесуэльскими военными закрыта граница с Колубией. В пятницу президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил чрезвычайное положение в нескольких приграничных с Колумбией округах.
    Габриэль Гарсиа Маркес. Архивное фото
    Останки Габриэля Гарсиа Маркеса вернут на родину в Колумбию
    22:59 11.08.2015
    157
    Как сообщили власти штата Боливар, по соглашению с семьей Маркеса останки писателя найдут упокоение в одном из монастырей в историческом центре города.
    Полиция Колумбии
    В Колумбии задержали женщину, перевозившую $38 тыс во внутренних органах
    04:43 06.08.2015
    265
    После прохождения медицинских процедур из тела женщины извлекли 64 покрытых латексом капсул, в каждой из которых находилось по пять купюр достоинством сто долларов.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Все теги