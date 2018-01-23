На американского комика напали во время выступления

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. В США на американского комика Стива Брауна во время выступления напал один из зрителей. Инцидент произошел в одном из клубов в Южной Каролине, где Браун давал представление.

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На записи видно, как неизвестный сначала пытается драться голыми руками, затем начинает размахивать микрофонной стойкой, после чего берет в руки деревянный стул. Браун смог увернуться от большинства ударов. После этого охране все-таки удается увести вышедшего из себя зрителя со сцены.

Позже комик опубликовал в Instagram видео-обращение к поклонникам. В нем он поблагодарил их за поддержку и отметил, что клубы должны больше внимания уделять обеспечению безопасности тех, кто в них выступает. Он также продемонстрировал одну из травм от удара микрофонной стойкой.

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