наверх
10.03.201811:40
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Марракеш

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Валерий Меладзе с дочерью Ингой на церемонии бракосочетания
    Дочь Меладзе вышла замуж
    09:37 09.10.2017
    1731
    Инга Меладзе вышла замуж за своего возлюбленного Нури Вергезе. Торжественная церемония состоялась в субботу в Марракеше. Первый танец супруги исполнили под балладу отца невесты - Валерия Меладзе.
    Элина Свитолина
    Свитолина вышла в финал теннисного турнира в Марракеше
    17:13 01.05.2015
    42
    В полуфинале Элина Свитолина в двух сетах нанесла поражение словачке Анне-Каролине Шмидловой.
    Криштиану Роналду
    Роналду не пожал руку Платини во время награждения "Реала" на клубном ЧМ
    07:58 21.12.2014
    223
    Причиной такого поведения Роналду в отношении Платини является заявление последнего по поводу обладателя "Золотого мяча" по итогам нынешнего сезона.
    Серхио Рамос. Архивное фото
    Лучшим игроком клубного ЧМ-2014 признан защитник "Реала" Рамос
    06:11 21.12.2014
    109
    В субботу в Марракеше "Реал" обыграл со счетом 2:0 аргентинский "Сан-Лоренсо" и впервые в своей истории стал победителем клубного чемпионата мира.
    Футбольный мяч на ЧМ-2014
    Мадридский "Реал" впервые стал победителем клубного чемпионата мира
    23:43 20.12.2014
    85
    "Реал" победил в матче с клубом "Сан-Лоренсо" со счетом 2:0. Голы на счету Серхио Рамоса (37-я минута) и Гарета Бейла (51).
    Презентация логотипа ЧМ-2018 по футболу
    Стали известны даты Чемпионата мира по футболу 2018 года
    16:21 19.12.2014
    121
    В ходе заседания исполкома ФИФА были определены даты, в которые пройдет Чемпионат мира по футболу 2018 года. ФИФА также утвердила 12 стадионов, на которых будут сыграны матчи ЧМ-2018.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги