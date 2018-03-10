В индонезийской провинции Банджанегара на острове Ява сильные дожди вызвали оползень, который похоронил заживо по меньшей мере 32 человека. Точное число пропавших без вести пока неизвестно. Поселение Сампанг полностью уничтожено.
Индонезийские эксперты не ожидают новых мощных выбросов из кратера вулкана Келуд на острове Ява, извержение которого унесло жизни трех человек и привело к эвакуации на пике бедствия примерно ста тысяч человек.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".