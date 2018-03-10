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    Ява (остров)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Индонезия
    Три тысячи человек покинули свои дома из-за наводнения на Яве
    09:49 13.03.2016
    88
    Наводнение стало причиной гибели двух человек, трое пропали без вести, более трех тысяч жителей вынуждены искать убежища на возвышенной местности. Развернута операция по оказанию помощи пострадавшим.
    После землетрясения и цунами в Японии в 2011 году
    Сильнейшие землетрясения XXI века
    13:23 25.04.2015
    7387
    В Непале произошло землетрясение, мощность подземных толчков которого достигла 7,9 баллов. Количество жертв уже превысило 150 человек.
    Оползень на острове Ява похоронил заживо более трех десятков человек
    Оползень на острове Ява похоронил заживо более трех десятков человек 
    01:42 17.12.2014
    120
    В индонезийской провинции Банджанегара на острове Ява сильные дожди вызвали оползень, который похоронил заживо по меньшей мере 32 человека. Точное число пропавших без вести пока неизвестно. Поселение Сампанг полностью уничтожено.
    Извержение вулкана
    Из-за извержения вулкана на востоке Индонезии пропали 14 человек
    14:17 01.06.2014
    20
    Не менее 14 человек пропали без вести в результате извержения вулкана Сангеанг на востоке Индонезии, сообщает в воскресенье газета Tempo. Сообщается, что извержение было сильнее любых ожиданий.
    Индонезия
    Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов острова Ява
    17:03 09.03.2014
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    Землетрясение магнитудой 5,4 по шкале Рихтера произошло вечером в воскресенье в центральной части Индонезии, предупреждение об угрозе цунами не делалось.
    Извержение вулкана
    Вулкан Анак-Кракатау активизировался у западного побережья Явы
    10:58 16.02.2014
    24
    Вслед за мощным извержением вулкана Келуд на востоке индонезийского острова Ява у его северо-западного побережья активизировался вулкан Анак-Кракатау.
    Извержение вулкана
    Эксперты не ожидают мощных выбросов вулкана на острове Ява
    12:44 15.02.2014
    11
    Индонезийские эксперты не ожидают новых мощных выбросов из кратера вулкана Келуд на острове Ява, извержение которого унесло жизни трех человек и привело к эвакуации на пике бедствия примерно ста тысяч человек.
    Извержение вулкана. Архивное фото
    Два человека погибли во время извержения вулкана на острове Ява
    10:05 14.02.2014
    25
    Два человека погибли во время извержения вулкана Келуд на индонезийском острове Ява. "Огненная гора" выбросила в атмосферу столб вулканического пепла высотой до десяти километров.
    Почти 20 человек погибли в ДТП с пикапом и грузовиком в Индонезии
    08:46 30.12.2013
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    Как минимум 18 человек стали жертвами ДТП в восточной части острова Ява – пикап, в котором находились больше 30 пассажирок, столкнулся с грузовиком.
    Землетрясение
    Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на западе Индонезии
    12:02 15.04.2013
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    Эпицентр подземного толчка находился в 454 километрах к юго-западу от островка Симелуэ, его очаг залегал на глубине десяти километров от поверхности Индийского океана.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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