Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в среду утром у северной части острова Суматра. В связи со стихией министерство по социальным вопросам страны осуществляет переброску медикаментов, полевых кухонь и продовольствий для беженцев в ближайшую к происшествию провинцию Аче.
Авиакатастрофа произошла в пределах третьего по величине в Индонезии города Медан. Работники отеля утверждают, что самолет взорвался над зданием отеля. Обломки C-130 задели два жилых дома и повредили линии электропередач.
В этих условиях расширена запретную зону с пяти до семи километров и рекомендовало начать эвакуацию жителей семи расположенных близ кратера деревень и закрыть для передвижения несколько дорог в этом районе.
Вулкан Синабунг, расположенный на севере индонезийского острова Суматра, вновь активизировался в воскресенье, произведя за день не менее четырех выбросов вулканического пепла на высоту до трех километров.
Подземные толчки были зафиксированы в 23:34 по местному времени (19:34 по Киеву). Очаг землетрясения залегал на глубине 35 километров, эпицентр находился примерно в 177 километрах к западу от города Сиболга.
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в западной части индонезийского острова Суматра, предупреждение о возможности цунами не поступало, сообщили РИА Новости в Национальном управлении метеорологии, климатологии и геофизики.
Землетрясение магнитудой 5,1 по шкале Рихтера произошло у северо-западного побережья индонезийского острова Суматра, сообщили РИА Новости в Национальном управлении метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.
Землетрясение магнитудой 5,2 по используемой в Индонезии шкале Рихтера произошло утром в понедельник у западного побережья острова Суматра, угрозы цунами нет, сообщили РИА Новости в Национальном управлении метеорологии Индонезии.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в среду утром у северной части острова Суматра. В связи со стихией министерство по социальным вопросам страны осуществляет переброску медикаментов, полевых кухонь и продовольствий для беженцев в ближайшую к происшествию провинцию Аче.