наверх
10.03.201809:40
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Суматра

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 32
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Мультимедиа
    • Все
    • Самые читаемые
    В Индонезии извергается вулкан Синабунг
    На Суматре извергается вулкан Синабунг: фантастические кадры 
    17:55 19.02.2018
    874
    Извержение вулкана Синабунг произошло на индонезийском острове Суматра, передает агентство Синьхуа со ссылкой на главу Национального агентства по вулканологии.
    Мощное извержение вулкана на острове Суматра
    Впечатляющее извержение вулкана на острове Суматра 
    13:07 28.12.2017
    669
    На острове Суматра в Индонезии началось мощное и зрелищное извержение вулкана Синабунг. Столб пепла поднялся в воздух почти на 5 км.
    Землетрясение в Индонезии
    Землетрясение у берегов Суматры: масштабные разрушения 
    10:08 07.12.2016
    232Суперштормы накрыли Европу
    Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в среду утром у северной части острова Суматра. В связи со стихией министерство по социальным вопросам страны осуществляет переброску медикаментов, полевых кухонь и продовольствий для беженцев в ближайшую к происшествию провинцию Аче.
    Остров Суматра. Архивное фото
    Число жертв землетрясения у берегов Суматры возросло до 54
    08:41 07.12.2016
    112
    Тела 52 жертв были обнаружены в округе Пидиджая - ближайший район к эпицентру землетрясения, еще двое - в соседнем округе Биреэн. Сообщается, что не менее 78 человек получили серьезные ранения.
    Военный самолет упал на отель в Индонезии
    Военный самолет рухнул на отель в Индонезии, 30 человек погибли - СМИ
    09:51 30.06.2015
    836Крушение украинского Ан-26 в Бангладеш
    Авиакатастрофа произошла в пределах третьего по величине в Индонезии города Медан. Работники отеля утверждают, что самолет взорвался над зданием отеля. Обломки C-130 задели два жилых дома и повредили линии электропередач.
    Остров Суматра. Архивное фото
    Вулкан вновь извергается на Суматре
    07:07 03.06.2015
    184Природные катаклизмы по всему миру.
    В этих условиях расширена запретную зону с пяти до семи километров и рекомендовало начать эвакуацию жителей семи расположенных близ кратера деревень и закрыть для передвижения несколько дорог в этом районе.
    Остров Суматра. Архивное фото
    Грузовик, перевозивший школьников, упал в ров на Суматре
    08:43 28.05.2015
    184
    У грузовика, перевозившего в школу около 50 детей работников местной плантации, лопнула шина, после чего он сошел с дорожного полотна и упал в ров глубиной 2,5 метра.
    После землетрясения и цунами в Японии в 2011 году
    Сильнейшие землетрясения XXI века
    13:23 25.04.2015
    7387
    В Непале произошло землетрясение, мощность подземных толчков которого достигла 7,9 баллов. Количество жертв уже превысило 150 человек.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у побережья Индонезии
    12:46 20.04.2015
    158
    Оперативная информация о возможных разрушениях или жертвах в связи с землетрясением не поступала. Также не объявлялась угроза в связи с цунами.
    Вулкан
    На Суматре началось извержение вулкана Синабунг
    05:08 20.02.2015
    155
    Власти Индонезии заявили о возобновлении извержения вулкана Синабунг на острове Суматра. Лава уже сожгла две деревни у подножья вулкана.
    Индонезия
    Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на востоке Индонезии
    03:13 12.11.2014
    219
    Угрозы цунами нет. Эпицентр подземного толчка находился в 212 километрах к северо-западу от города Саумлаки в провинции Молукки.
    Извержение вулкана. Архивное фото
    На острове Суматра вновь извергается вулкан Синабунг - СМИ
    17:50 05.10.2014
    112
    Вулкан Синабунг, расположенный на севере индонезийского острова Суматра, вновь активизировался в воскресенье, произведя за день не менее четырех выбросов вулканического пепла на высоту до трех километров.
    Последствия землетрясения на острове Суматра в Индонезии. Архивное фото
    У западного побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,1
    21:42 14.09.2014
    62
    Подземные толчки были зафиксированы в 23:34 по местному времени (19:34 по Киеву). Очаг землетрясения залегал на глубине 35 километров, эпицентр находился примерно в 177 километрах к западу от города Сиболга.
    Последствия землетрясения на острове Суматра в Индонезии. Архивное фото
    Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в западной части Индонезии
    03:39 11.09.2014
    54
    Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в западной части индонезийского острова Суматра, предупреждение о возможности цунами не поступало, сообщили РИА Новости в Национальном управлении метеорологии, климатологии и геофизики.
    Последствия землетрясения на острове Суматра в Индонезии. Архивное фото
    Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у западного побережья Индонезии
    06:24 23.08.2014
    35
    Землетрясение магнитудой 5,1 по шкале Рихтера произошло у северо-западного побережья индонезийского острова Суматра, сообщили РИА Новости в Национальном управлении метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.
    Последствия землетрясения на острове Суматра в Индонезии. Архивное фото
    Землетрясение магнитудой 5,1 произошло к западу от Суматры - сейсмологи
    03:48 02.08.2014
    43
    Эпицентр подземного толчка находился в 53 километрах к юго-западу от города Мукомуко в провинции Бенкулу, а очаг залегал в 13 километрах под поверхностью Индийского океана.
    Район Ачех, Индонезия
    Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на побережье Суматры
    06:42 01.08.2014
    34
    Предупреждение о возможности цунами не объявлялось. Эпицентр подземного толчка находился в 28 километрах к северо-востоку от района Западный Ачех.
    Индонезия. Архивное фото
    Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на побережье Суматры
    07:16 19.06.2014
    64
    Землетрясение магнитудой 5,2 по шкале Рихтера произошло утром в четверг на западном побережье индонезийского острова Суматра, предупреждение о цунами не объявлялось.
    Последствия землетрясения. Архивное фото
    Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у западного побережья Индонезии
    15:18 01.06.2014
    32
    Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в воскресенье у северо-западного побережья индонезийского острова Суматра, предупреждение о возможности цунами не объявлялось.
    Землетрясение
    Землетрясение магнитудой 5,2 произошло к западу от Суматры
    08:43 17.03.2014
    19
    Землетрясение магнитудой 5,2 по используемой в Индонезии шкале Рихтера произошло утром в понедельник у западного побережья острова Суматра, угрозы цунами нет, сообщили РИА Новости в Национальном управлении метеорологии Индонезии.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    В Индонезии извергается вулкан Синабунг
    На Суматре извергается вулкан Синабунг: фантастические кадры 
    17:55 19.02.2018
    874
    Извержение вулкана Синабунг произошло на индонезийском острове Суматра, передает агентство Синьхуа со ссылкой на главу Национального агентства по вулканологии.
    Все теги