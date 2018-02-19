наверх
19.02.201820:08
Курсы валют НБУ
  • USD26.99+ 0.23
  • EUR33.64+ 0.21
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    На Суматре извергается вулкан Синабунг: фантастические кадры

    (обновлено: )293
    В Индонезии извергается вулкан Синабунг
    В Индонезии извергается вулкан Синабунг
    В Индонезии извергается вулкан Синабунг
    В Индонезии извергается вулкан Синабунг
    В Индонезии извергается вулкан Синабунг
    В Индонезии извергается вулкан Синабунг
    В Индонезии извергается вулкан Синабунг
    В Индонезии извергается вулкан Синабунг
    В Индонезии извергается вулкан Синабунг
    В Индонезии извергается вулкан Синабунг
    В Индонезии извергается вулкан Синабунг
    TIBTA PANGIN / AFP
    В Индонезии извергается вулкан Синабунг
    REUTERS TWITTER/@edykbarus
    В Индонезии извергается вулкан Синабунг
    REUTERS Tibta Peranginangin
    В Индонезии извергается вулкан Синабунг
    REUTERS Antara Foto/Maz Yons
    В Индонезии извергается вулкан Синабунг
    ANTO SEMBIRING / AFP
    В Индонезии извергается вулкан Синабунг
    ANTO SEMBIRING / AFP
    В Индонезии извергается вулкан Синабунг
    Endro RUSHARYANTO / AFP
    В Индонезии извергается вулкан Синабунг
    LANA PRIATNA / AFP
    В Индонезии извергается вулкан Синабунг
    Endro RUSHARYANTO / AFP
    В Индонезии извергается вулкан Синабунг
    REUTERS Antara Foto/ Surianto Sembiring

    Рекомендуем

    Флешмоб Я помню, организованный родственниками Небесной сотниЯ помню: на Аллее Героев Небесной сотни разложили тела, накрытые простынями14:29 19.02.2018
    Александра Назарова и Максим Никитин в дебютном выступлении на Олимпийских играхДебют украинских фигуристов на Олимпийских играх13:46 19.02.2018
    Поиски пропавшей студентки Насирлаевой МукаддасПропавшую в Киеве иностранную студентку ищут в реке. В сети разгорается спор11:45 19.02.2018
    Александр Абраменко и Александра ОрловаКто она: российская любовь олимпийского чемпиона Абраменко11:10 19.02.2018
    Соблазнительные теннисистки топлес позировали у океанаТеннисистки показали соблазнительные тела у океана10:39 19.02.2018
    Акция с требованием импичмента президента Украины П. Порошенко во ЛьвовеКак на западе и юге Украины требовали отставки Порошенко00:09 19.02.2018
    Олимпиада 2018. Фристайл. Мужчины. Лыжная акробатикаОлимпиада-2018: "золотые" прыжки украинца22:50 18.02.2018
    Погром здания Сбербанка в Киеве 18 февраляНа глазах полиции. Атака на здания Россотрудничества и "Сбербанка" в Киеве18:28 18.02.2018
    Марш за импичмент ПорошенкоУже без Саакашвили. Новый марш и вече за отставку Порошенко14:43 18.02.2018
    Все фотоленты

    Извержение вулкана Синабунг произошло на индонезийском острове Суматра, передает агентство Синьхуа со ссылкой на главу Национального агентства по вулканологии.

    Мощное извержение вулкана на острове Суматра
    Канал Jopri Ginting на youtube
    Впечатляющее извержение вулкана на острове Суматра

    В понедельник вулкан выбросил столб пепла высотой пять километров. Облака раскаленного вулканического пепла продвинулись на расстояние до 4,9 километра к юго-востоку и 3,5 километра востоку от кратера.

    "Это извержение на рекордную в этом году высоту", — заявил представитель агентства. При этом он отметил, что извержение вулкана не повлияло на авиасообщение в провинции Северная Суматра.

    "Пепел не достиг города Медан и территории аэропорта", — сказал он. Агентство не объявило новой эвакуации из-за извержения.

    При этом австралийский консультативный центр по вулканическому пеплу Дарвина объявил красный уровень тревоги для авиации в связи с извержением.

    Высота вулкана Синабунг составляет 2 тысячи 460 метров над уровнем моря. Первое за почти 400 лет извержение произошло в 2010 году, затем выбросы пепла повторились в 2013 и в начале 2014 года. Извержение было зафиксировано летом 2014 года. В июне 2015 года из района вокруг активизировавшегося вулкана были эвакуированы около шести тысяч человек.

    Индонезия является частью так называемого "Тихоокеанского огненного кольца" — мощного тектонического разлома. Плита, формирующая дно Индийского океана, "втискивается" здесь под азиатскую плиту, частью которой является Суматра. Накапливающаяся энергия то и дело высвобождается в виде подземных толчков гигантской силы и сильнейших извержений вулканов.

    Ссылки по теме:
    Теги: