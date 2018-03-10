наверх
10.03.201808:31
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Доха

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 17
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Элина Свитолина. Архивное фото
    Свитолина прошла в третий круг теннисного турнира в Дохе
    13:23 14.02.2018
    66
    В матче второго раунда теннисного турнира в Дохе Элина Свитолина обыграла чешку Маркету Вондроушову со счетом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 9 минут.
    Новак Джокович
    Джокович обыграл первую ракетку мира Маррея в финале турнира в Дохе
    06:30 08.01.2017
    111
    Счет личных встреч между Джоковичем и Марреем, который в конце прошлого года сместил серба с первой строчки рейтинга АТР, стал 25-11 в пользу победителя турнира в Дохе.
    Встреча Иванчука и Карлсена
    Украинец Иванчук обыграл Карлсена на ЧМ по быстрым шахматам
    17:35 27.12.2016
    177
    Во второй игровой день чемпионата мира по быстрым шахматам, оставшись с пятью черными фигурами на доске, норвежец Магнус Карлсен остановил время, отказавшись от продолжения матча.
    Встреча нефтедобывающих стран в Дохе
    Марунич о переговорах в Дохе: ничего катастрофического не произошло
    20:59 18.04.2016
    187
    Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий утверждает, что во время встречи в Дохе стран-экспортеров нефти ничего катастрофического не произошло. По его мнению, рано или поздно компромисс будет достигнут.
    Добыча нефти
    Цены на нефть выросли на волне информационных спекуляций - Рябцев
    19:26 18.04.2016
    1097
    Переговоры по замораживанию добычи нефти провалились. Но, по мнению заместителя директора центра "Психея" Геннадия Рябцева, на фоне активной информационной кампании стоимость нефти повысилась с 30 до порядка 40 долларов за баррель.
    Нефтяные насосы. Архивное фото
    Цены на нефть продолжают снижаться на отсутствии договоренности в Дохе
    14:03 18.04.2016
    123
    Нефтедобывающие страны по итогам встречи в Дохе в воскресенье не смогли прийти к соглашению относительно заморозки добычи "черного золота". Саудовская Аравия отказалась поддерживать какое-либо соглашение без участия Ирана.
    Нефтяной комплекс Транснефть. Архивное фото
    Нефть дешевеет: переговоры по заморозке добычи провалились
    12:56 18.04.2016
    441
    Прошедшие в воскресенье в Дохе переговоры по заморозке добычи нефти, которая активно обсуждалась с февраля, не принесли результата – ряд арабских стран во главе с Саудовской Аравией неожиданно перед самой встречей поменяли свою позицию.
    Доллары
    Цена нефти в понедельник нырнет ниже $40 - эксперт
    22:55 17.04.2016
    220
    Как отметил эксперт, отсутствие договоренности о заморозке уровней добычи нефти вызовет разочарование на рынке нефти. Результат скорее отрицательный на фоне ожиданий, поддерживаемых активной подготовкой к встрече в последние несколько недель.
    Встреча нефтедобывающих стран в Дохе
    Соглашение по заморозке добычи нефти не достигнуто - министр Нигерии
    21:20 17.04.2016
    523
    О том, что нефтедобывающие страны по итогам встречи в Дохе не смогли прийти к соглашению относительно заморозки добычи нефти, журналистам рассказал министр нефти Нигерии Эммануэль Качикву.
    Нефтяная вышка. Архивное фото
    Сделка по заморозке добычи нефти под угрозой - СМИ
    21:08 17.04.2016
    139
    Согласно информации, ключевые нефтедобывающие страны не придут ни к какому соглашению на переговорах в Дохе до тех пор, пока другие страны сначала не присоединятся к нему.
    Добыча нефти
    СМИ: следующая встреча по заморозке добычи нефти пройдет в РФ 20 октября
    20:09 17.04.2016
    281
    Согласно информации, нефтедобывающим странам еще предстоит согласовать точную дату. Министерство энергетики РФ отказалось комментировать, когда и где может пройти следующая встреча.
    Нефтяные насосы. Архивное фото
    В Дохе началась встреча нефтедобывающих стран
    15:31 17.04.2016
    859
    Встреча нефтедобывающих стран, на которой планируется принять решение о заморозке уровня добычи, началась примерно на 6,5 часов позднее, чем это предполагалось в изначальной программе.
    Украинский теннисист Илья Марченко
    Марченко обыграл Феррера в первом круге теннисного турнира в Дохе
    20:10 05.01.2016
    130
    Сообщается, что Илья Марченко выиграл у испанца Давида Феррера со счетом 6:7 (8:10), 6:3, 6:2. Матч продолжался 2 часа 17 минут. Призовой фонд турнира составляет почти 1,2 миллиона долларов.
    Сербский спортмен Новак Джокович
    Джокович вышел во второй круг теннисного турнира в Дохе
    18:18 04.01.2016
    35
    Джокович в стартовом матче переиграл немца Брауна. Теннисисты провели на корте около 52 минут. Соперник Джоковича по второму кругу определится в матче между Вердаско и Джазири.
    Украинский боксер Дмитрий Замотаев
    Украинский боксер Замотаев вышел в полуфинал Чемпионата мира в Дохе
    00:29 11.10.2015
    185
    Украинец победил раздельным решением судей по очкам. Замотаев гарантировал себе медаль мирового первенства, так как поединки за 3-е место в этих соревнованиях не предусмотрены.
    Американская теннисистка Винус Уильямс
    Винус Уильямс вышла в полуфинал теннисного турнира в Дохе
    17:36 26.02.2015
    58
    Американская теннисистка Винус Уильямс вышла в полуфинал теннисного турнира в Дохе, призовой фонд которого составляет 731 тысячу долларов.
    Элина Свитолина
    Свитолина обыграла россиянку в первом раунде турнира в Дохе
    17:56 24.02.2015
    147
    Украинская теннисистка прошла первый круг на турнире в Катаре. Во втором раунде Элина будет выступать против бывшей первой ракетки мира Виктории Азаренко.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Элина Свитолина. Архивное фото
    Свитолина прошла в третий круг теннисного турнира в Дохе
    13:23 14.02.2018
    66
    В матче второго раунда теннисного турнира в Дохе Элина Свитолина обыграла чешку Маркету Вондроушову со счетом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 9 минут.
    Все теги

    Персоны