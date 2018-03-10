Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий утверждает, что во время встречи в Дохе стран-экспортеров нефти ничего катастрофического не произошло. По его мнению, рано или поздно компромисс будет достигнут.
Переговоры по замораживанию добычи нефти провалились. Но, по мнению заместителя директора центра "Психея" Геннадия Рябцева, на фоне активной информационной кампании стоимость нефти повысилась с 30 до порядка 40 долларов за баррель.
Нефтедобывающие страны по итогам встречи в Дохе в воскресенье не смогли прийти к соглашению относительно заморозки добычи "черного золота". Саудовская Аравия отказалась поддерживать какое-либо соглашение без участия Ирана.
Прошедшие в воскресенье в Дохе переговоры по заморозке добычи нефти, которая активно обсуждалась с февраля, не принесли результата – ряд арабских стран во главе с Саудовской Аравией неожиданно перед самой встречей поменяли свою позицию.
Как отметил эксперт, отсутствие договоренности о заморозке уровней добычи нефти вызовет разочарование на рынке нефти. Результат скорее отрицательный на фоне ожиданий, поддерживаемых активной подготовкой к встрече в последние несколько недель.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".