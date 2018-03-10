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    Илья Марченко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Украинский теннисист Илья Марченко. Архивное фото
    Украинец Марченко победил россиянина Рублева на теннисном турнире в Марселе
    15:35 21.02.2017
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    В матче первого круга Андрей Рублев уступил Илье Марченко со счетом 1:6, 6:7 (6:8). Встреча продолжалась 1 час 37 минут. Соперником украинца во втором круге станет француз Жо-Вильфрид Цонг.
    Украинский теннисист Илья Марченко
    Марченко обыграл Феррера в первом круге теннисного турнира в Дохе
    20:10 05.01.2016
    130
    Сообщается, что Илья Марченко выиграл у испанца Давида Феррера со счетом 6:7 (8:10), 6:3, 6:2. Матч продолжался 2 часа 17 минут. Призовой фонд турнира составляет почти 1,2 миллиона долларов.
    Украинский теннисист Сергей Стаховский
    Украинские теннисисты вышли в 1/4 финала в трех международных турнирах
    03:57 13.11.2015
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    Сергей Стаховский вышел в 1/4 на Челленджере во французском городе Мулерон-ле-Каптиф. Илья Марченко пробился в четвертьфинал на турнире в Братиславе, а украинка Екатерина Козлова продолжает выступать в Лиможе.
    Илья Марченко. Архивное фото
    Украинский теннисист совершил громкую сенсацию на US Open
    15:35 01.09.2015
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    Илья Марченко, который в мировой классификации занимает 120-е место, обыграл 16-ю ракетку мира Гаэля Монфиса. Следующим соперником уроженца Днепродзержинска станет также представитель Украины Сергей Стаховский.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Охрименко: что случилось с золото-валютными резервами Украины в феврале?
    15:32 09.03.2018
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    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
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