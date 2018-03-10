Сергей Стаховский вышел в 1/4 на Челленджере во французском городе Мулерон-ле-Каптиф. Илья Марченко пробился в четвертьфинал на турнире в Братиславе, а украинка Екатерина Козлова продолжает выступать в Лиможе.
Илья Марченко, который в мировой классификации занимает 120-е место, обыграл 16-ю ракетку мира Гаэля Монфиса. Следующим соперником уроженца Днепродзержинска станет также представитель Украины Сергей Стаховский.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.