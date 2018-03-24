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    Победа украинца Радивилова на этапе Кубка мира по гимнастике

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    Украинский спортсмен показал результат 15,266 балла, благодаря чему одержал победу. Второе место занял представитель Турции Ибрагим Колак с результатом 15,000 баллов.
    Канал на Youtube Marcos GymArt

    Украинец Игорь Радивилов победил на соревнованиях этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в упражнении на кольцах, которые завершились в столице Катара Дохе.

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    Украинский спортсмен показал результат 15,266 балла, благодаря чему одержал победу.

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    Второе место занял представитель Турции Ибрагим Колак с результатом 15,000 баллов, а третье – у китайского спортсмена Цзоу Цзин Юань – 14,966.

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