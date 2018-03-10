По словам заместителя городского головы Ивана Федорова, мэр города объезжает сейчас заводы и сталкивается с тем, что у многих предпринимателей города, промышленников есть дефицит людей на рабочие специальности.
Генеральный менеджер рекрутинговой компании Affinity Елена Яковлева в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировала ситуацию на рынке труда и заявила, что украинцы в среднем зарабатывают лишь доллар в час.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По словам заместителя городского головы Ивана Федорова, мэр города объезжает сейчас заводы и сталкивается с тем, что у многих предпринимателей города, промышленников есть дефицит людей на рабочие специальности.