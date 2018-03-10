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    вакансии

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Водопроводные трубы
    В Мелитополе не могут найти коммунальщиков с зарплатой 11 тыс грн
    11:07 22.02.2018
    1488Европа открывает для украинцев свои границы
    По словам заместителя городского головы Ивана Федорова, мэр города объезжает сейчас заводы и сталкивается с тем, что у многих предпринимателей города, промышленников есть дефицит людей на рабочие специальности.
    Букингемский дворец
    Королева Британии ищет "взбивателя подушек" за 22 тыс фунтов в год
    12:46 01.04.2017
    250
    Согласно информации, идеальным кандидатом станет эксперт по машинной и ручной строчке с обширным опытом, выдающимися практическими навыками и умением выдерживать дед-лайн.
    Верховный суд Киева
    Галабала о конкурсе в Верховный Суд: на 80 вакансий - 600 кандидатов
    02:28 24.01.2017
    87Судебная и конституционная реформы в Украине
    Юрист Маркиян Галабала в эфире ГС высказал надежду, что в новом составе Верховный Суд сможет начать работу уже весной, когда будут заполнены все вакансии.
    Кошелек. Архивное фото
    Эксперт: себестоимость рабочей силы намеренно занижается
    08:06 03.07.2016
    432
    Генеральный менеджер рекрутинговой компании Affinity Елена Яковлева в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировала ситуацию на рынке труда и заявила, что украинцы в среднем зарабатывают лишь доллар в час.
    Здание Кабинета министров Украины. Архивное фото
    Яценюк предложил заполнить вакансии в Кабмине и работать дальше
    01:37 12.02.2016
    449Перезагрузка правительства по-украински
    Давайте доукомплектуем и пойдем новым сильным европейским правительством вместе с президентом и коалицией, предложил премьер-министр Арсений Яценюк.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Водопроводные трубы
    В Мелитополе не могут найти коммунальщиков с зарплатой 11 тыс грн
    11:07 22.02.2018
    1488
    По словам заместителя городского головы Ивана Федорова, мэр города объезжает сейчас заводы и сталкивается с тем, что у многих предпринимателей города, промышленников есть дефицит людей на рабочие специальности.
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