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    Маркиян Галабала

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Верховный суд Киева
    Галабала о конкурсе в Верховный Суд: на 80 вакансий - 600 кандидатов
    02:28 24.01.2017
    87Судебная и конституционная реформы в Украине
    Юрист Маркиян Галабала в эфире ГС высказал надежду, что в новом составе Верховный Суд сможет начать работу уже весной, когда будут заполнены все вакансии.
    Молоток судьи
    Без законодательной базы Высший совет правосудия парализован – Галабала
    10:27 04.10.2016
    85
    Адвокат Маркиян Галабала в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что полномочия Высшего совета правосудия по назначению и по увольнению судей сейчас заблокированы.
    Николай Чаус
    Судья-взяточник Чаус может удрать из страны из-за каникул Рады - эксперт
    15:21 10.08.2016
    191Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Юрист Маркиян Галабала в эфире "ГС" подтвердил, что без согласия Верховной Рады на задержание судьи Николая Чауса детективы НАБУ бессильны, и поэтому он может скрыться от преследования за границей.
    Николай Азаров
    Перспективы дела против отца и сына Азаровых. Опрос экспертов
    12:11 05.08.2016
    427
    Адвокат Маркиян Галабала прокомментировал вызов экс-премьера Николая Азарова и его сына Алексея на допрос в ГПУ, а политолог Александра Решмедилова пояснила, почему дела против одиозных представителей прежней власти разваливаются в судах.
    Николай Азаров
    Николая и Алексея Азаровых вызвали в ГПУ в качестве свидетелей - Галабала
    16:14 04.08.2016
    68
    Адвокат Маркиян Галабала подчеркнул, что в случае объявления подозрения Николаю Азарову или его сыну, Генеральная прокуратура не сможет использовать ту информацию, которую она получит от них как от свидетелей по делу "Укрнафты" и "Укргаздобычи".
    Молоток судьи
    Откуда не ждали. Ситуация с исполнением судебных решений аховая
    11:15 03.06.2016
    678Судебная и конституционная реформы в Украине
    Верховная Рада приняла закон, которым вводится институт частных исполнителей судебных решений. Смогут ли приватные специалисты на высоком уровне внедрять в жизнь судебные вердикты, спрогнозировал юрист Маркиян Галабала.
    Статуя богини правосудия Фемиды
    Эксперт разъяснил процедуру увольнения судей
    14:25 01.02.2016
    114
    Адвокат Маркиян Галабала сообщил, что в Украине действуют два органа, которые рассматривают дела о привлечении судей к ответственности - Высшая квалификационная комиссия судей и Высший Совет Юстиции, конституционный орган.
    Статуя богини правосудия Фемиды
    Судебная реформа. Специалисты первые в очереди на увольнение – эксперт
    08:43 01.02.2016
    569
    Петр Порошенко уволил 90 судей времен президентства Виктора Януковича. Адвокат Маркиян Галабала в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал процесс очищения судебной ветви власти.
    Молоток судьи
    В Украине есть возможность заменить 8 тыс старых судей на новых - Галабала
    21:58 19.10.2015
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    В 40 миллионной стране - 8 тысяч квалифицированных юристов можно найти, считает адвокат, заместитель председателя специальной комиссии по проверке судей при Высшем совете юстиции Маркиян Галабала.
    Взятка. Архивное фото
    Эксперт: низкие зарплаты провоцируют прокуроров брать взятки
    19:47 13.10.2015
    88Слабость силовиков Украины
    Руководители прокуратуры, которые принимают решения по судьбам людей, не могут получать 4 тысячи гривен в месяц, считает адвокат, заместитель председателя специальной комиссии по проверке судей при Высшем совете юстиции Маркиян Галабала.
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    Адвокат: люди не из системы не хотят идти в прокуратуру
    19:36 13.10.2015
    62Слабость силовиков Украины
    Одна из причин - низкая зарплата создаваемых в Украине местных прокуратур, считает адвокат, заместитель председателя специальной комиссии по проверке судей при Высшем совете юстиции Маркиян Галабала.
    Взятка. Архивное фото
    Эксперт сказал, что ждет нарушителей закона о добропорядочности
    19:05 03.10.2015
    236
    О том, какая ответственность ждет недобропорядочных чиновников, рассказал адвокат, заместитель председателя Специальной комиссии по проверке судей при Высшем совете юстиции Маркиян Галабала.
    Флаг Украины
    Законопроект: в обиход украинцев входит слово "добропорядочность"
    15:35 03.10.2015
    402
    В законодательстве появится понятие "добропорядочность". Соответствующий проект закона уже обсуждается на уровне Кабмина. Эксперт по вопросам права Маркиян Галабала убежден, что принятие такого документа даст обществу рычаги воздействия на госслужащих.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко пытается оставить за собой полномочия влияния на судей - эксперт
    15:59 10.07.2015
    349Слабость силовиков Украины
    Заместитель председателя специальной комиссии по проверке судей при Высшем совете юстиции Маркиян Галабала подчеркнул, что провести судебную реформу в Украине можно гораздо быстрее, чем изменить саму систему.
    Сотрудники правоохранительных органов . Арихвное фото
    Новый закон не даст использовать финмониторинг для давления на бизнес
    21:58 10.02.2015
    1621
    Эксперт прокомментировал новую редакцию закона о финансовом мониторинге и пояснил, чем грозит борьба с отмыванием доходов и поддержкой терроризма.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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