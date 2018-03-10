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Адвокат Маркиян Галабала подчеркнул, что в случае объявления подозрения Николаю Азарову или его сыну, Генеральная прокуратура не сможет использовать ту информацию, которую она получит от них как от свидетелей по делу "Укрнафты" и "Укргаздобычи".