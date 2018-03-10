Адвокат Маркиян Галабала прокомментировал вызов экс-премьера Николая Азарова и его сына Алексея на допрос в ГПУ, а политолог Александра Решмедилова пояснила, почему дела против одиозных представителей прежней власти разваливаются в судах.
Адвокат Маркиян Галабала подчеркнул, что в случае объявления подозрения Николаю Азарову или его сыну, Генеральная прокуратура не сможет использовать ту информацию, которую она получит от них как от свидетелей по делу "Укрнафты" и "Укргаздобычи".
Верховная Рада приняла закон, которым вводится институт частных исполнителей судебных решений. Смогут ли приватные специалисты на высоком уровне внедрять в жизнь судебные вердикты, спрогнозировал юрист Маркиян Галабала.
Адвокат Маркиян Галабала сообщил, что в Украине действуют два органа, которые рассматривают дела о привлечении судей к ответственности - Высшая квалификационная комиссия судей и Высший Совет Юстиции, конституционный орган.
Руководители прокуратуры, которые принимают решения по судьбам людей, не могут получать 4 тысячи гривен в месяц, считает адвокат, заместитель председателя специальной комиссии по проверке судей при Высшем совете юстиции Маркиян Галабала.
В законодательстве появится понятие "добропорядочность". Соответствующий проект закона уже обсуждается на уровне Кабмина. Эксперт по вопросам права Маркиян Галабала убежден, что принятие такого документа даст обществу рычаги воздействия на госслужащих.
Заместитель председателя специальной комиссии по проверке судей при Высшем совете юстиции Маркиян Галабала подчеркнул, что провести судебную реформу в Украине можно гораздо быстрее, чем изменить саму систему.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".