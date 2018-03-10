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    резервы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко
    Украина: необратимые потери множатся
    19:37 09.02.2018
    3395
    Эксперт Олег Устенко высказал мнение, что каких-то таких фундаментальных макроэкономических причин ни для укрепления, ни для сильного ослабления гривны прямо сейчас нет.
    Национальный банк Украины
    НБУ: международные резервы в апреле выросли на 13,6%
    17:45 05.05.2017
    219Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Согласно сообщению Нацбанка, по сравнению с мартом международные резервы увеличились на 2,05 миллиона долларов, или 13,6% в основном за счет поступлений от Международного валютного фонда и других доноров Украины.
    Сотрудник Национального банка Украины
    НБУ ожидает роста резервов до $21,3 млрд на конец 2017 г
    23:04 26.01.2017
    199Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Согласно заявлению пресс-службы, дальнейшее накопление резервов остается важной задачей для Национального банка и правительства, учитывая высокие объемы внешних платежей по государственному долгу с 2019 года.
    Национальный банк Украины
    Золотовалютные резервы сократились до $15,27 млрд - НБУ
    19:40 05.12.2016
    408Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Согласно заявлению НБУ, в связи с усилением политической напряженности, необходимостью осуществления платежей по государственным долгам и переоценкой резервных активов за месяц золотовалютные резервы уменьшились на 1,6%.
    Нацбанк
    В золотовалютных запасах не хватает более $2 млрд - Шевченко
    00:59 25.11.2016
    9306Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Эксперт в банковской отрасли Игорь Шевченко сказал в эфире радиостанции Голос Столицы, что в золотовалютных резервах Украины не хватает двух миллиардов долларов, чтобы считать обязательства перед МВФ выполненными.
    Национальный банк Украины
    Международные резервы выросли до $14,5 млрд - НБУ
    19:18 27.09.2016
    134Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    Резервы с начала месяца уже увеличились благодаря получению транша кредита от Международного валютного фонда. При этом замглавы Нацбанка Украины Олег Чурий ожидает, что в конце месяца резервы могут составить 15,5 миллиарда долларов.
    Обострение конфликта в Карабахе
    В Карабахе сообщают, что бои на севере и юго-востоке продолжаются
    02:06 03.04.2016
    1337Обострение в зоне карабахского конфликта
    По сообщению администрации непризнанной Нагорно-Карабахской республики, организован сбор добровольцев, формируются списки резервистов для отправки в воинские части, туда, где необходимо усиление.
    Часы на здании Национального банка Украины
    Шапран: в НБУ нет резервов, чтобы удерживать гривну
    18:34 19.01.2016
    4406Экономика кризисного времени: 2015-2016
    Главный аналитик рейтингового агентства "Эксперт-Рейтинг" Виталий Шапран сообщил, что в 2016 году будет явно выраженный "тренд" девальвации гривны.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко
    Украина: необратимые потери множатся
    19:37 09.02.2018
    3395
    Эксперт Олег Устенко высказал мнение, что каких-то таких фундаментальных макроэкономических причин ни для укрепления, ни для сильного ослабления гривны прямо сейчас нет.
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