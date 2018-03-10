Согласно сообщению Нацбанка, по сравнению с мартом международные резервы увеличились на 2,05 миллиона долларов, или 13,6% в основном за счет поступлений от Международного валютного фонда и других доноров Украины.
Согласно заявлению пресс-службы, дальнейшее накопление резервов остается важной задачей для Национального банка и правительства, учитывая высокие объемы внешних платежей по государственному долгу с 2019 года.
Согласно заявлению НБУ, в связи с усилением политической напряженности, необходимостью осуществления платежей по государственным долгам и переоценкой резервных активов за месяц золотовалютные резервы уменьшились на 1,6%.
Эксперт в банковской отрасли Игорь Шевченко сказал в эфире радиостанции Голос Столицы, что в золотовалютных резервах Украины не хватает двух миллиардов долларов, чтобы считать обязательства перед МВФ выполненными.
Резервы с начала месяца уже увеличились благодаря получению транша кредита от Международного валютного фонда. При этом замглавы Нацбанка Украины Олег Чурий ожидает, что в конце месяца резервы могут составить 15,5 миллиарда долларов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".