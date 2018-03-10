Резервы с начала месяца уже увеличились благодаря получению транша кредита от Международного валютного фонда. При этом замглавы Нацбанка Украины Олег Чурий ожидает, что в конце месяца резервы могут составить 15,5 миллиарда долларов.
Решение МВФ по предоставлению Украине транша будет положительным несмотря на позицию России, которая намерена голосовать против его предоставления в связи с нарушением действующих правил фонда, прогнозирует экономист Олег Устенко.
По мнению финансового аналитика Виталия Шапрана, чем быстрее откажутся от 2%-го пенсионного сбора с валютных операций, тем быстрее восстановится официальный рынок, поскольку через "черный рынок" сейчас ежемесячно проходит полмиллиарда-миллиард гривен.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".