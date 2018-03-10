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    Олег Чурий

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 26
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    Национальный банк Украины
    НБУ передал Всемирному банку управление частью резервов
    16:07 22.01.2018
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    По словам заместителя главы Национального банка Украины, часть золотовалютных резервов передана в управление Всемирного банка в размере до 1 миллиарда долларов.
    Нацбанк
    НБУ накопил 25 тонн золота в резервах
    12:23 22.01.2018
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    Заместитель главы НБУ Олег Чурий сообщил, что золотовалютные резервы в золоте составляют около 1 млрд долл - это 25 тонн золота.
    Нацбанк
    НБУ: бизнес вывел из Украины в 2017 году $1,8 млрд
    15:31 04.01.2018
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    В Национальном банке сообщили, что согласно оперативным данным сумма репатриации за прошлый год составила 1,8 миллиарда долларов.
    Доллары США, купюры
    Чего ждать от курса доллара ближе к концу года?
    14:13 02.12.2017
    5028Бюджет-2018: в закромах гуляет ветер
    В октябре население купило валюты на 712 миллионов долларов, но не это повлияло на курс, поскольку стоимость доллара определяется безналичными операциями, подчеркнул Николай Ивченко.
    Доллары и гривны
    В НБУ объяснили обвал гривны
    14:24 30.11.2017
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    Заместитель главы Нацбанка Олег Чурий сообщил, что причина падения гривны - это сезонный фактор, то есть закупка энергоносителей.
    Доллары. Архивное фото
    Валютные резервы Украины достигли 19 млрд долл - НБУ
    12:21 30.11.2017
    199Бюджет-2018: в закромах гуляет ветер
    Заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий заявил о росте международных валютных резервов до 19 миллиардов долларов.
    Доллары и евро
    Нацбанк объяснил повышенный спрос украинцев на валюту
    20:54 13.11.2017
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    Как заявил заместитель главы Национального банка Олег Чурий, ситуация на валютном рынке в Украине спокойная и сбалансированная.
    Нацбанк
    НБУ о сотрудничестве с МВФ. Украина нуждается еще в одной программе
    14:01 13.11.2017
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    Заместитель председателя Национального банка Олег Чурий отметил, что для Украины крайне критично продолжение сотрудничества с МВФ, и не только до конца 2018 года.
    Доллары и евро
    Транши МВФ и ЕК. Появился прогноз по золотовалютным резервам Украины
    14:46 14.09.2017
    600Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    По прогнозу Национального банка Украины, золотовалютные резервы страны увеличатся до 20 миллиардов долларов с учетом получения траншей Международного валютного фонда и Еврокомиссии.
    Нацбанк
    НБУ сообщает о росте международных резервов
    15:48 25.05.2017
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    В Нацбанке сообщили, что международные резервы активно растут, в основном за счет покупки иностранной валюты, они составляют 17,6 миллиарда долларов.
    Купюры валют мира
    Новый законопроект о валюте будет готов к концу марта - НБУ
    16:35 23.01.2017
    3047Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    По словам заместителя главы Нацбанка Олега Чурия, проект нового закона планируется завершить к концу первого квартала, а во втором - внести его в Верховную Раду.
    Замглавы Нацбанка Олег Чурий
    Замглавы НБУ: повышение "минималки" до 3200 грн увеличит инфляцию
    15:35 23.01.2017
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    Как отметил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий, повышение минимальной заработной платы имеет двоякий эффект, однако прогноз по инфляции регулятора остается прежним.
    Замглавы Нацбанка Олег Чурий
    Чурий: обвал гривны не связан с приватизацией "ПриватБанка"
    12:57 29.12.2016
    763Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Зам председателя НБУ Олег Чурий сообщил, что на межбанке продолжает наблюдаться временный избыточный спрос на иностранную валюту, который сформировался под одновременным давлением ряда факторов.
    ПриватБанк
    НБУ ожидает выпуска ОВГЗ на $1,6 млрд для докапитализации "ПриватБанка"
    16:04 20.12.2016
    145Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий уточнил, что выпуск Министерством финансов транша на 43 миллиарда для докапитализации гривен ожидается на этой неделе.
    Замглавы Нацбанка Олег Чурий
    Чурий: НБУ не допустит обвала гривны из-за национализации "ПриватБанка"
    15:36 20.12.2016
    200Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Заместитель главы НБУ Олег Чурий отметил, что регулятор следит за ситуацией на валютном рынке и не допустит развертывания кризисных явлений, для этого есть ряд инструментов.
    Вывеска на здании представительства Международного валютного фонда в Украине
    Вероятность получения четвертого транша от МВФ снизилась - НБУ
    12:12 17.11.2016
    1883Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    По словам заместителя председателя национального банка Олега Чурия, Совет директоров Фонда может перенести вопрос выделения очередного кредитного транша на следующий год.
    Национальный банк Украины
    Международные резервы выросли до $14,5 млрд - НБУ
    19:18 27.09.2016
    134Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    Резервы с начала месяца уже увеличились благодаря получению транша кредита от Международного валютного фонда. При этом замглавы Нацбанка Украины Олег Чурий ожидает, что в конце месяца резервы могут составить 15,5 миллиарда долларов.
    Александр Охрименко
    Охрименко: двухпроцентный пенсионный сбор при обмене валюты вредит рынку
    17:17 13.09.2016
    501Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    В НБУ, прежде чем повышать пенсионный сбор при валютно-обменных операциях, могли бы просчитать последствия, но всегда у нас сначала делают ошибки, а потом их исправляют, уверен Александр Охрименко.
    Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко
    Устенко о протесте РФ и вероятности предоставления Украине нового транша
    14:02 13.09.2016
    1863Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    Решение МВФ по предоставлению Украине транша будет положительным несмотря на позицию России, которая намерена голосовать против его предоставления в связи с нарушением действующих правил фонда, прогнозирует экономист Олег Устенко.
    Доллары
    Эксперт о курсе доллара, черном рынке обмена и отмене пенсионного сбора
    13:32 13.09.2016
    787Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    По мнению финансового аналитика Виталия Шапрана, чем быстрее откажутся от 2%-го пенсионного сбора с валютных операций, тем быстрее восстановится официальный рынок, поскольку через "черный рынок" сейчас ежемесячно проходит полмиллиарда-миллиард гривен.
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