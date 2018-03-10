Представители порноагентства LA Direct Models, с которым сотрудничала девушка, отметили, что "шокированы внезапной смертью" Оливии Новы. Девушка начала сниматься в фильмах для взрослых в начале прошлого года.
Заключенные в колониях занимаются мошенничеством, разводя на деньги граждан Украины благодаря мобильному интернету. Но в Минюсте это не считают проблемой - они думают, как запретить зэкам заглядывать на порносайты и в соцсети.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.