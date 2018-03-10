Накануне были оглашены окончательные результаты референдума в Нидерландах по Украине, помимо этого комитет Рады отклонил инициативу разрыва дипотношений с Россией. В этот же день лидер фракции БПП Юрий Луценко огласил новый состав Кабмина.
Разрешения получили 19 предприятий-производителей молочной продукции, 11 производителей мясных продуктов, 3 - рыбных и 2 - яиц и яичных продуктов. В 2015 году возможность выйти на молдавский рынок имели только три украинских предприятия.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.