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    граффити

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Граффити, известные как иконы Революции достоинства
    В Киеве восстановили "иконы" Революции достоинства
    00:58 15.10.2017
    153Разгром полный: реакция активистов на стертые "граффити Майдана"
    Граффити на улице Михаила Грушевского в Киеве восстановили художники в сотрудничестве с общественной организацией "Новый огонь", а не стрит-арт художник Sociopath, как предполагалось ранее.
    Надпись Никогда так больше не делай на фасаде магазина Эмпориум, на котором закрасили граффити времен Революции достоинства, на Грушевского, в Киеве, 3 сентября 2017 г.
    Директор магазина на Грушевского: я не уничтожал граффити, это провокация
    20:37 06.09.2017
    521
    По словам директора магазина "Эмпориум" Игоря Доценко, магазин будет способствовать в восстановлении граффити "Иконы Революции". Он утверждает, что ухаживал за картинами 3,5 года.
    В Киеве с фасада магазина стерли граффити времен Евромайдана
    Активист: погромы из-за граффити в Киеве - только начало
    16:20 05.09.2017
    1597Разгром полный: реакция активистов на стертые "граффити Майдана"
    Способ становления гражданского общества в Украине является агрессивным и "детским", поэтому нужно переходить к более цивилизованным формам протеста, считает активистка Богдана Бабич.
    Надпись Никогда так больше не делай на фасаде магазина Эмпориум, на котором закрасили граффити времен Революции достоинства, на Грушевского, в Киеве, 3 сентября 2017 г.
    Вандализм и патриотизм: схватка в центре Киева
    18:26 04.09.2017
    2220Разгром полный: реакция активистов на стертые "граффити Майдана"
    Украине необходимо равное отношение ко всему историческому, а не только к тому, что "нравится" и идеологически правильно, отмечают эксперты.
    В Киеве с фасада магазина стерли граффити времен Евромайдана
    Соцсети: разгром магазина за граффити и ответный удар
    16:35 04.09.2017
    3026Разгром полный: реакция активистов на стертые "граффити Майдана"
    Еще никогда в Украине не было такого граффити-скандала! Не простыми оказались картины, оставшиеся на киевских стенах еще со времен Майдана… Но теперь их нет, что и стало причиной погрома и поводом для очередной шумихи. Что же пишут об этом в соцсетях?
    В Киеве с фасада магазина стерли граффити времен Евромайдана
    Память против коммерции. Скандал вокруг стертого граффити Майдана
    14:13 04.09.2017
    1056Разгром полный: реакция активистов на стертые "граффити Майдана"
    Тема Майдана вновь стала зерном раздора между украинцами. Поводом стал погром магазина из-за стертых майдановских граффити. В ГПУ назвали граффити объектом культурного наследия и обещают суровое наказание тем, кто стер, а вот про тех, кто устроил погром - молчат.
    Трафареты граффити Иконы Революции
    Автор уничтоженных "Икон Революции" намерен лично восстановить их
    03:46 04.09.2017
    608Разгром полный: реакция активистов на стертые "граффити Майдана"
    Sociopath сообщил, что "Иконы Революции" в оригинальном размере в одном экземпляре есть в его коллекции, так же, как и трафареты, которыми они были созданы.
    Художники граффити в Гонконге
    В Гонконге собрались художники со всего мира на "Месяц искусства" 
    22:24 21.04.2017
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    Профессионалы стрит-арта собрались в Гонконге, чтобы отметить "Месяц искусства", который традиционно проходит в апреле. Промышленный район города был украшен граффити буквально на глазах.
    Бэнкси представил депрессивный Диснейленд
    За псевдонимом Бэнкси скрывается участник группы Massive Attack
    14:33 02.09.2016
    175
    Как сообщил журналист Крейг Уилльямс, художником может оказаться сам Дель Ная или несколько человек, творящих под его началом и имеющих отношение к группе Massive Attack.
    Самый большой мурал в Европе
    Самый большой мурал в Европе 
    20:01 28.10.2015
    1071
    Австралийский художник Гвидо Ван Хелтен написал огромное граффити украинки в вышиванке на многоэтажке в Киеве по адресу бульвар Леси Украинки 36б.
    В Киеве художник написал портрет украинки в вышиванке величиной с 16-этажный дом
    В Киеве художник написал портрет украинки в вышиванке величиной с 16-этажный дом
    15:33 28.10.2015
    566
    В Киеве на бульваре Леси Украинке известный художник Гвидо Ван Хелтен сделал граффити на стене 16-этажного дома, сообщается в социальных сетях.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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