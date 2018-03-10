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Еще никогда в Украине не было такого граффити-скандала! Не простыми оказались картины, оставшиеся на киевских стенах еще со времен Майдана… Но теперь их нет, что и стало причиной погрома и поводом для очередной шумихи. Что же пишут об этом в соцсетях?