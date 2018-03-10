Еще никогда в Украине не было такого граффити-скандала! Не простыми оказались картины, оставшиеся на киевских стенах еще со времен Майдана… Но теперь их нет, что и стало причиной погрома и поводом для очередной шумихи. Что же пишут об этом в соцсетях?
Тема Майдана вновь стала зерном раздора между украинцами. Поводом стал погром магазина из-за стертых майдановских граффити. В ГПУ назвали граффити объектом культурного наследия и обещают суровое наказание тем, кто стер, а вот про тех, кто устроил погром - молчат.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".