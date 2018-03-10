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    Бэнкси

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Новые граффити Бэнкси в Лондоне
    Легендарный Бэнкси взбудоражил Лондон двумя новыми граффити 
    21:45 19.09.2017
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    Два новых граффити знаменитого уличного художника Бэнкси появились в центре Лондона. Работы, украсившие городские стены возле Культурного центра Барбикан, приурочены к открытию выставки американского художника Жана-Мишеля Баския.
    Бэнкси представил депрессивный Диснейленд
    Бэнкси опроверг слухи о своем имени и связи с группой Massive Attack
    21:37 04.08.2017
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    Бэнкси на вопрос журнала Boundless может ли он подтвердить заявление диджея Goldie, ответил отрицательно. Он отметил, что "наиболее примечательные и захватывающие дух произведения уличного искусства создаются анонимными талантами".
    Флаги США и России
    Обзор ИноСМИ: подозрения в связях с РФ в США, гостиница Бэнкси в Вифлееме
    13:48 04.03.2017
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    В Вашингтоне разгорается скандал, связанный с возможными контактами команды Дональда Трампа с российским послом Сергеем Кисляком, Британия может уйти из ЕС, не заплатив ни пенни, а Бэнкси открыл отель Вифлеем с видом на Стену.
    Бэнкси представил депрессивный Диснейленд
    За псевдонимом Бэнкси скрывается участник группы Massive Attack
    14:33 02.09.2016
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    Как сообщил журналист Крейг Уилльямс, художником может оказаться сам Дель Ная или несколько человек, творящих под его началом и имеющих отношение к группе Massive Attack.
    Граффити Бэнкси
    Установлена личность британского художника Бэнкси
    10:07 04.03.2016
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    Бэнкси считается одним из самых ярких представителей мирового стрит-арта. Подтверждается версия, выдвинутая еще в 2008 году - за псевдонимом Бэнкси скрывается выпускник публичной школы в Бристоле Робин Каннингем.
    Бэнкси представил депрессивный Диснейленд
    Бэнкси представляет "депрессивный Диснейленд" 
    02:10 22.08.2015
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    Масштабная выставка, куратором которой выступил самый знаменитый и самый загадочный в мире уличный художник Бэнкси, откроется в субботу в курортном городе Уэстон-супер-Мэр на юго-западе Великобритании.
    Известный художник-граффитчик Бэнкси открыл депрессивный Диснейлэнд
    Известный художник-граффитчик Бэнкси открыл "депрессивный Диснейлэнд" 
    01:13 22.08.2015
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    Британский художник-граффитчик Бэнкси открыл собственный парк развлечений неподалеку от Бристоля. Парк получил название Dismaland. В нем выставлены работы самого Бэнкси, а также Дэмьена Херста, Дженни Хольцер и Джимми Коти.
    Граффити Бэнкси
    Власти Великобритании стерли работу Бэнкси, посчитав ее оскорбительной
    04:58 02.10.2014
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    В районный совет округа Тэндрин стали поступать жалобы о том, что "картина" "оскорбительна" и носит "расистский характер".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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