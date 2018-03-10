Два новых граффити знаменитого уличного художника Бэнкси появились в центре Лондона. Работы, украсившие городские стены возле Культурного центра Барбикан, приурочены к открытию выставки американского художника Жана-Мишеля Баския.
Бэнкси на вопрос журнала Boundless может ли он подтвердить заявление диджея Goldie, ответил отрицательно. Он отметил, что "наиболее примечательные и захватывающие дух произведения уличного искусства создаются анонимными талантами".
В Вашингтоне разгорается скандал, связанный с возможными контактами команды Дональда Трампа с российским послом Сергеем Кисляком, Британия может уйти из ЕС, не заплатив ни пенни, а Бэнкси открыл отель Вифлеем с видом на Стену.
Бэнкси считается одним из самых ярких представителей мирового стрит-арта. Подтверждается версия, выдвинутая еще в 2008 году - за псевдонимом Бэнкси скрывается выпускник публичной школы в Бристоле Робин Каннингем.
Масштабная выставка, куратором которой выступил самый знаменитый и самый загадочный в мире уличный художник Бэнкси, откроется в субботу в курортном городе Уэстон-супер-Мэр на юго-западе Великобритании.
Британский художник-граффитчик Бэнкси открыл собственный парк развлечений неподалеку от Бристоля. Парк получил название Dismaland. В нем выставлены работы самого Бэнкси, а также Дэмьена Херста, Дженни Хольцер и Джимми Коти.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".