Необычные скульптуры австралийского скульптора Фрейи Джоббинс созданы из пластиковых кукол, которые уже вышли из употребления. Руки, ноги, туловища — все это собрано заново, но в совершенно другом порядке и с неожиданным результатом.
Художник Томас Ромен и его дети придумывают ассортимент смешных, жутких, а иногда и совершенно странных существ. Задача придумывать лежит на детях, а Томас потом добавляет свое профессиональное прикосновение.
Хиль Паррондо получил самую престижную награду в области кинематографии за лучшую работу художников и декораторов в фильмамх "Паттон" (1970) и "Николай и Александра" (1971 год, о жизни последнего русского императора).
Загорелась, в частности, художественная конструкция Nimis, что в переводе с латинского означает "слишком много", она построена из выброшенных морем на берег деревянных досок и веток деревьев в форме башни с проходами в ней.
В соцсетях появились новые фотожабы на украинских политиков. На фотографиях можно увидеть Кучму, Тягнибока, Кличко, Ляшко и других виде американских фэнтези-героев из комиксов Marvel. Автор рисунков Богдан Процишин.
Автомобиль из телефонов собрали в Тайване. Тайваньский художник Линь Шибао завершает работу над своим новым творением. Это модель футуристического автомобиля в реальную величину, сделанная из мобильных телефонов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Необычные скульптуры австралийского скульптора Фрейи Джоббинс созданы из пластиковых кукол, которые уже вышли из употребления. Руки, ноги, туловища — все это собрано заново, но в совершенно другом порядке и с неожиданным результатом.
Необычные скульптуры австралийского скульптора Фрейи Джоббинс созданы из пластиковых кукол, которые уже вышли из употребления. Руки, ноги, туловища — все это собрано заново, но в совершенно другом порядке и с неожиданным результатом.
Художник Томас Ромен и его дети придумывают ассортимент смешных, жутких, а иногда и совершенно странных существ. Задача придумывать лежит на детях, а Томас потом добавляет свое профессиональное прикосновение.
В соцсетях появились новые фотожабы на украинских политиков. На фотографиях можно увидеть Кучму, Тягнибока, Кличко, Ляшко и других виде американских фэнтези-героев из комиксов Marvel. Автор рисунков Богдан Процишин.
Автомобиль из телефонов собрали в Тайване. Тайваньский художник Линь Шибао завершает работу над своим новым творением. Это модель футуристического автомобиля в реальную величину, сделанная из мобильных телефонов.