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    художники

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 16
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    Художник Станислав Волязловский
    Известный херсонский художник умер в возрасте 47 лет
    15:34 09.01.2018
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    Причины внезапной смерти херсонского художника Станислава Волязловского пока не называют. Известный своей выставкой на Московском биеннале Волязловский умер в возрасте 47 лет.
    Скульптуры из соли
    Мертвое море творит чудеса с обычными вещами 
    11:51 27.12.2017
    562
    Произведения израильской художницы Сигалит Ландау украшают лучшие музеи современного искусства в мире. Необычный подход "скульптора" позволяет по-новому взглянуть на привычные вещи.
    Фрея Джобинс. Скульптуры из кукольных частей тела
    Жуткие скульптуры австралийской художницы из кукольных частей тела 
    11:58 19.12.2017
    480
    Необычные скульптуры австралийского скульптора Фрейи Джоббинс созданы из пластиковых кукол, которые уже вышли из употребления. Руки, ноги, туловища — все это собрано заново, но в совершенно другом порядке и с неожиданным результатом.
    Художник создает шедевры из бумаги
    Красота индийских женщин в удивительных шедеврах из бумаги 
    11:08 18.12.2017
    565
    В одной из последних работ Парт Котекар решил изобразить индивидуальность и красоту индийских женщин, которые ежедневно встают в 5:00 утра и целый день работают и занимаются своими делами.
    Трафареты граффити Иконы Революции
    Автор уничтоженных "Икон Революции" намерен лично восстановить их
    03:46 04.09.2017
    608Разгром полный: реакция активистов на стертые "граффити Майдана"
    Sociopath сообщил, что "Иконы Революции" в оригинальном размере в одном экземпляре есть в его коллекции, так же, как и трафареты, которыми они были созданы.
    Отец превращает рисунки сыновей в удивительные аниме
    Отец превращает рисунки сыновей в удивительные аниме 
    00:19 20.08.2017
    528
    Художник Томас Ромен и его дети придумывают ассортимент смешных, жутких, а иногда и совершенно странных существ. Задача придумывать лежит на детях, а Томас потом добавляет свое профессиональное прикосновение.
    Художник Джеймс Розенквист
    Пионер поп-арта художник Джеймс Розенквист скончался в США
    03:00 02.04.2017
    67
    Как сообщила жена художника Мими Томпсон, известный пионер поп-арта Джеймс Розенквист умер в пятницу в своем доме в Нью-Йорке на 84 году жизни после долгой болезни.
    Новый перформанс Пуаншеваля: художник высиживает яйца
    В музее Парижа художник высиживает яйца 
    15:49 30.03.2017
    138
    Пуаншеваль ежесуточно на 30 минут оставляет насест, поэтому некоторые сомневаются, что у него получится высидеть цыплят. Также температура его тела ниже, чем у настоящей наседки или в инкубаторах.
    Хиль Паррондо
    Умер известный испанский художник и декоратор Хиль Паррондо
    01:27 25.12.2016
    82
    Хиль Паррондо получил самую престижную награду в области кинематографии за лучшую работу художников и декораторов в фильмамх "Паттон" (1970) и "Николай и Александра" (1971 год, о жизни последнего русского императора).
    Художественная конструкция Nimis
    Работа шведского художника Ларса Вилкса пострадала во время пожара
    00:30 25.11.2016
    90
    Загорелась, в частности, художественная конструкция Nimis, что в переводе с латинского означает "слишком много", она построена из выброшенных морем на берег деревянных досок и веток деревьев в форме башни с проходами в ней.
    Владимир Патык. Автопортрет
    Во Львове умер выдающийся украинский художник Владимир Патык
    02:41 29.08.2016
    156
    По информации соцсетей, на 90-м году жизни скончался Владимир Патык, один из величайших художников в украинской живописи второй половины ХХ века, яркий представитель галицкой школы живописи.
    Художник и сценарист Дарвин Кук
    Автор комиксов про Бэтмена и Супермена скончался в США
    06:53 15.05.2016
    162
    Художник и сценарист Дарвин Кук, автор комиксов про Бэтмена, Супермена и Женщину-кошку, скончался от рака легких в субботу рано утром в своем доме в штате Флорида.
    Если бы политики были супергероями. Новые фотожабы на старые лица
    Если бы политики были супергероями. Новые фотожабы на старые лица 
    03:48 19.04.2016
    518
    В соцсетях появились новые фотожабы на украинских политиков. На фотографиях можно увидеть Кучму, Тягнибока, Кличко, Ляшко и других виде американских фэнтези-героев из комиксов Marvel. Автор рисунков Богдан Процишин.
    Репродукция картины Пьера Огюста Ренуара В саду
    Сто семьдесят пять лет назад родился импрессионист Пьер Огюст Ренуар
    02:23 25.02.2016
    141
    Выдающийся французский живописец-импрессионист Пьер Огюст Ренуар родился 25 февраля 1841 года в городе Лиможе на юге Центральной Франции. Был шестым ребенком в семье бедного портного.
    Собор Святого Стефана в Вене
    В соборе Святого Стефана простились со знаменитым художником Эрнстом Фуксом
    17:11 25.11.2015
    117
    После полудня тело художника - одного из основателей так называемой "Венской школы фантастического реализма" - в голубом металлическом гробу было предано земле на кладбище района Хюттельсдорф.
    Тайваньский художник создал авто из старых мобильных телефонов. Видео
    Тайваньский художник создал авто из старых мобильных телефонов 
    23:20 03.11.2015
    335
    Автомобиль из телефонов собрали в Тайване. Тайваньский художник Линь Шибао завершает работу над своим новым творением. Это модель футуристического автомобиля в реальную величину, сделанная из мобильных телефонов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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