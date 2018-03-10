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Тег
энергообеспечение
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
4
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Энергопотребление в Крыму ограничат на три ночи
19:37 19.12.2015
471
Новый год - новая энергоблокада Крыма
Согласно информации, которую предоставила в субботу пресс-служба госкомпании "Крымэнерго", ограничения коснутся большей части полуострова, к примеру Симферополь будет ограничен мощностью 120 МВт.
Вторая цепь энергомоста из Кубани в Крым будет введена до 15 декабря - Новак
16:52 09.12.2015
887
Новый год - новая энергоблокада Крыма
Следующим этапом Минэнерго РФ введет в эксплуатацию очередную цепь кабельного перехода энергомоста до 15 декабря, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
Ночной переток энергомоста Краснодар-Крым снизится в 5 раз - МЧС РФ
19:13 06.12.2015
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Энергоблокада: Крым без электричества
Согласно информации главы МЧС региона Сергея Шахова, мощность передаваемой электроэнергии из Краснодарского края в Крым по первой нитке энергомоста ближайшей ночью будет снижена до 45 МВт.
Чубаров не исключает поставок по ветке "Каховка-Титан" до конца декабря
16:22 06.12.2015
1068
Энергоблокада: Крым без электричества
По словам Чубарова, участники блокады пришли к позиции, что по линии "Каховка-Титан" может быть восстановлено электроснабжение, эта линия не может разгоняться больше чем 220-250 мегаватт.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
0
В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
0
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
0
Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
0
Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
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Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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