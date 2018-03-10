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    энергообеспечение

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Свеча и лампочка
    Энергопотребление в Крыму ограничат на три ночи
    19:37 19.12.2015
    471Новый год - новая энергоблокада Крыма
    Согласно информации, которую предоставила в субботу пресс-служба госкомпании "Крымэнерго", ограничения коснутся большей части полуострова, к примеру Симферополь будет ограничен мощностью 120 МВт.
    Строительство энергомоста из России в Крым
    Вторая цепь энергомоста из Кубани в Крым будет введена до 15 декабря - Новак
    16:52 09.12.2015
    887Новый год - новая энергоблокада Крыма
    Следующим этапом Минэнерго РФ введет в эксплуатацию очередную цепь кабельного перехода энергомоста до 15 декабря, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
    Ситуация с энергоснабжением Крыма
    Ночной переток энергомоста Краснодар-Крым снизится в 5 раз - МЧС РФ
    19:13 06.12.2015
    2284Энергоблокада: Крым без электричества
    Согласно информации главы МЧС региона Сергея Шахова, мощность передаваемой электроэнергии из Краснодарского края в Крым по первой нитке энергомоста ближайшей ночью будет снижена до 45 МВт.
    Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров
    Чубаров не исключает поставок по ветке "Каховка-Титан" до конца декабря
    16:22 06.12.2015
    1068Энергоблокада: Крым без электричества
    По словам Чубарова, участники блокады пришли к позиции, что по линии "Каховка-Титан" может быть восстановлено электроснабжение, эта линия не может разгоняться больше чем 220-250 мегаватт.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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