наверх
10.03.201812:02
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    дерево

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Мультимедиа
    • Все
    • Самые читаемые
    Дерево рухнуло на пятиэтажку в Херсоне. Видео
    Из-за ветра 20-метровый тополь рухнул на "хрущевку" в Херсоне 
    18:15 03.03.2018
    445Украина остановилась в снежных заносах
    От сильных порывов ветра и непогоды в Херсоне 20-метровый тополь упал на пятиэтажный жилой дом. В результате падения обвалились сразу несколько балконов.
    В Китае нашли редкий дорогостоящий кусок древесины
    В Китае обнаружили древний кусок древесины стоимостью $3 млн
    13:13 03.11.2017
    398
    По информации СМИ, дерево пролежало 5 лет на лесопилке, после того как было выловлено из реки, его стоимость превысило 3 млн долларов, но хозяин лесопилки отказался его продавать и передал музею.
    На Мадейре упал 200-летний дуб
    На месте падения 200-летнего дуба, убившего 13 человек на Мадейре 
    10:01 16.08.2017
    491
    Инцидент произошел во время религиозного праздника, на который собралось большое число жителей города Фуншал – административного центра автономии, расположенной в тысяче километров от континентальной Португалии.
    Геннадий Москаль. Архивное фото
    Москаль занялся проверкой экспорта древесины на таможне
    03:45 12.06.2016
    172Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    По информации пресс-службы губернатора Закарпатской области Геннадия Москаля, обнаружены многочисленные нарушения в декларировании экспортной древесины на пограничных станциях "Чоп" и "Батево".
    Житель Сиэтла провел на дереве больше суток. Видео
    Житель Сиэтла двое суток просидел на секвойе в центре города 
    09:59 24.03.2016
    147
    После того как мужчина слез с 24-метровой секвойи, его увезли на автомобиле скорой помощи для проведения медицинского обследования.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Дерево рухнуло на пятиэтажку в Херсоне. Видео
    Из-за ветра 20-метровый тополь рухнул на "хрущевку" в Херсоне 
    18:15 03.03.2018
    445
    От сильных порывов ветра и непогоды в Херсоне 20-метровый тополь упал на пятиэтажный жилой дом. В результате падения обвалились сразу несколько балконов.
    Все теги