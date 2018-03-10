По информации руководителя пресс-службы ЦНИИмаша Ольги Жаровой, на начальных этапах развертывания лунной базы количество членов ее экипажа не будет превышать 2–4 человек, на более поздних этапах количество членов экипажа может достигать 10–12 человек.
"Кровавую Луну" увидят жители Северной и Южной Америки, Европы, Африки, части Западной Азии и восточной части Тихого океана. Последний раз такое явление было более 30 лет назад, а следующее - не ранее 2033.
Американское космическое агентство NASA опубликовало видеозапись темной стороны Луны, которая обычно остается скрытой для землян. В видео использовались снимки с автоматической межпланетной станции Lunar Reconnaissance Orbiter и компьютерная графика.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".