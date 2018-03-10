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    Луна

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Небесное явление под названием Кровавая Луна
    "Роскосмос" намерен построить базу на Луне на 12 человек
    03:56 21.06.2016
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    По информации руководителя пресс-службы ЦНИИмаша Ольги Жаровой, на начальных этапах развертывания лунной базы количество членов ее экипажа не будет превышать 2–4 человек, на более поздних этапах количество членов экипажа может достигать 10–12 человек.
    Луна
    В ночь на понедельник жители Земли увидят "Кровавую Луну"
    18:47 27.09.2015
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    "Кровавую Луну" увидят жители Северной и Южной Америки, Европы, Африки, части Западной Азии и восточной части Тихого океана. Последний раз такое явление было более 30 лет назад, а следующее - не ранее 2033.
    Лунное затмение
    В субботу земляне увидят самое короткое в этом столетии лунное затмение
    21:34 03.04.2015
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    Самое короткое затмение Луны за последние 500 лет, которое было зафиксировано в XVI веке, продолжалось около минуты. В прошлом веке самое короткое явление подобного рода продолжалось от 1 до 15 минут.
    Специалисты NASA показали съемки темной стороны Луны. Видео
    Специалисты NASA показали съемки темной стороны Луны 
    17:22 08.02.2015
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    Американское космическое агентство NASA опубликовало видеозапись темной стороны Луны, которая обычно остается скрытой для землян. В видео использовались снимки с автоматической межпланетной станции Lunar Reconnaissance Orbiter и компьютерная графика.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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