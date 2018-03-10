Увидеть уникальное астрономическое явление украинцы смогут начиная с 6 утра при условии хорошей видимости. Две планеты пройдут на расстоянии менее чем пол градуса, в связи с чем они будут выглядеть как одна яркая звезда над самым горизонтом на юго-востоке.
Увидеть в небе над Киевом даже единицы вспышек в час - уже будет большим счастьем. Об этом в эфире "ГС" рассказал ведущий научный сотрудник отдела атмосферной оптики и приборостроения Главной астрономической обсерватории НАН Украины Михаил Сосонкин.
Резкий скачок рентгеновского излучения произошел около 18.30 по Киеву. Всего за воскресенье были зафиксированы семь вспышек класса С (слабые) и М (средние). Максимальный индекс вспышечной активности - 10 баллов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".