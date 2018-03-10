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    астрономия

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Космос
    Гравитационные волны открыли новую эру в астрономии
    10:34 16.02.2018
    137
    Гравитационные волны открыли новую астрономию, и мы получили какую-то информацию о черных дырах и нейтронных звездах, говорит итальянский специалист.
    Суперлуние. Архивное фото
    В воскресенье после заката можно будет наблюдать суперлуние
    05:54 03.12.2017
    860
    Луна подойдет к Земле на минимальное расстояние за 2017 год - 357 тыс. 495 км. В полночь суперлуна будет находиться высоко над созвездием Ориона, недалеко от яркой звезды Альдебаран.
    Парад планет. Архивное фото
    Уникальное астрономическое явление можно увидеть в понедельник утром
    23:20 12.11.2017
    574
    Увидеть уникальное астрономическое явление украинцы смогут начиная с 6 утра при условии хорошей видимости. Две планеты пройдут на расстоянии менее чем пол градуса, в связи с чем они будут выглядеть как одна яркая звезда над самым горизонтом на юго-востоке.
    Метеоритный дождь. Архивное фото
    В ночь на понедельник можно увидеть пик "звездопада" Драконид
    01:12 08.10.2017
    187
    Увидеть в небе над Киевом даже единицы вспышек в час - уже будет большим счастьем. Об этом в эфире "ГС" рассказал ведущий научный сотрудник отдела атмосферной оптики и приборостроения Главной астрономической обсерватории НАН Украины Михаил Сосонкин.
    Вспышка на Солнце
    На Солнце зафиксировали новую мощнейшую вспышку
    03:53 11.09.2017
    350
    Резкий скачок рентгеновского излучения произошел около 18.30 по Киеву. Всего за воскресенье были зафиксированы семь вспышек класса С (слабые) и М (средние). Максимальный индекс вспышечной активности - 10 баллов.
    Лунное затмение
    Лунное затмение 7 августа. Исследователи уточнили время
    18:28 07.08.2017
    939
    Частичное лунное затмение продлится около двух часов и его пик придется на 21:20. Заметить начало частичного затмения можно примерно за час до максимума, в 20:23 по Киеву.
    Стивен Хокинг
    Планете Земля отмеряли последних 100 лет
    10:39 16.05.2017
    18704
    Ученые продолжают теоретизировать и дискутировать об основных рисках для человечества, сроках пригодности Земли для его жизни и возможностях "колонизации" других планет.
    Вид на Днепр в Киеве
    День весеннего равноденствия. Справка
    08:44 20.03.2017
    36730
    В 2017 году День весеннего равноденствия наступит 20 марта. С этого момента день уравнивается по продолжительности с ночью. День весеннего равноденствия еще называют началом астрономической весны.
    Астроном Вера Рубин. Архивное фото
    Известный астроном Вера Рубин скончалась в США
    05:38 27.12.2016
    102
    Аллан Рубин сообщил, что его мать известный американский астроном Вера Рубин, скончалась в воскресенье. Рубин проживала в городе Принстон в штате Нью-Джерси.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Космос
    Гравитационные волны открыли новую эру в астрономии
    10:34 16.02.2018
    137
    Гравитационные волны открыли новую астрономию, и мы получили какую-то информацию о черных дырах и нейтронных звездах, говорит итальянский специалист.
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