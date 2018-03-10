574

Увидеть уникальное астрономическое явление украинцы смогут начиная с 6 утра при условии хорошей видимости. Две планеты пройдут на расстоянии менее чем пол градуса, в связи с чем они будут выглядеть как одна яркая звезда над самым горизонтом на юго-востоке.