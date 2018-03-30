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    В ночь на субботу взойдет "голубая Луна"

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    По данным американских астрономов, следующее явление "голубой Луны", второе за месяц полнолуние, можно будет наблюдать 31 октября 2020 года.
    Полнолуние. Архивное фото
    AP Photo/Claude Paris

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. В ночь с пятницы на субботу, 31 марта, жители Земли смогут наблюдать "голубую Луну" — второе за месяц полнолуние.

    Голубая луна - тройное астрономическое явление. Лос-Андес, Сантьяго
    REUTERS Pablo Sanhueza
    После обеда в среду полная луна станет "кровавой"

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    Как сообщает Space.com, следующее такое астрономическое явление можно будет наблюдать аж 31 октября 2020 года.

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    Ранее ученые из американского Института космических исследований в Боулдере заявили, что вода распространена по всей поверхности Луны, а не ограничивается полярными регионами.

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