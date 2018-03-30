В ночь на субботу взойдет "голубая Луна"

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КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. В ночь с пятницы на субботу, 31 марта, жители Земли смогут наблюдать "голубую Луну" — второе за месяц полнолуние.
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Как сообщает Space.com, следующее такое астрономическое явление можно будет наблюдать аж 31 октября 2020 года.
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Ранее ученые из американского Института космических исследований в Боулдере заявили, что вода распространена по всей поверхности Луны, а не ограничивается полярными регионами.