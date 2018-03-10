наверх
10.03.201812:56
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Президентские выборы в Узбекистане

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Победитель президентских выборов в Узбекистане Шавкат Мирзиеев
    Победитель президентских выборов в Узбекистане Шавкат Мирзиеев 
    17:13 05.12.2016
    211Узбекистан. Итоги выборов президента
    По данным ЦИК Узбекистана, исполняющий обязанности президента Шавкат Мирзиеев набрал 88,61% голосов и победил на выборах главы республики. Новый президент по видеосвязи поприветствовал своих сторонников на каждом из митингов в областных центрах Узбекистана.
    Победитель президентских выборов в Узбекистане Шавкат Мирзиеев
    Шавкат Мирзиеев: чего ждать Узбекистану?
    15:18 05.12.2016
    1819Узбекистан. Итоги выборов президента
    Новый узбекский лидер занялся "перезагрузкой" отношений с соседями по региону - Киргизией и Таджикистаном. В наследство Мирзиееву достались постоянные водные и территориальные споры, регулярно выливающиеся в перестрелки на границах.
    Выборы президента в Узбекистане
    Почти 8% избирателей проголосовали на выборах президента Узбекистана
    06:42 04.12.2016
    283Узбекистан. Итоги выборов президента
    По данным мониторинга ЦИК Узбекистана, на 8.00 по местному времени (5.00 по Киеву) проголосовало 1,51 миллиона избирателей, что составляет 7,39% от общего числа.
    Подготовка к президентским выборам в Узбекистане
    Избирательные участки на выборах президента открылись в Узбекистане
    03:28 04.12.2016
    182Узбекистан. Итоги выборов президента
    Принять участие в голосовании смогут более 21,4 миллиона граждан Узбекистана. В соответствии с законодательством, для признания выборов состоявшимися необходимо, чтобы проголосовало 33% зарегистрированных избирателей.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги