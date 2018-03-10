Пресс-служба Порошенко сообщает, что в ходе телефонного разговора главы Украины и Узбекистана обсудили важность проведения в 2017 году очередного заседания совместной украинско-узбекской комиссии по всестороннему сотрудничеству.
По данным ЦИК Узбекистана, исполняющий обязанности президента Шавкат Мирзиеев набрал 88,61% голосов и победил на выборах главы республики. Новый президент по видеосвязи поприветствовал своих сторонников на каждом из митингов в областных центрах Узбекистана.
Новый узбекский лидер занялся "перезагрузкой" отношений с соседями по региону - Киргизией и Таджикистаном. В наследство Мирзиееву достались постоянные водные и территориальные споры, регулярно выливающиеся в перестрелки на границах.
За кандидата Шавката Мирзиеева свои голоса отдали 15 миллионов 900 тысяч избирателей, 88,61 % от общего числа избирателей. На втором месте с 3,73% Хатамжон Кетмонов, на третьем - Наримон Уманов c 3,46%.
Впервые на выборах главы Узбекистана действует "день тишины", предусматривающий запрет на предвыборную пропаганду и агитацию. За нарушение предусмотрен штраф в размере от семи до десяти минимальных размеров заработной платы.
На пост президента Узбекистана претендуют четыре кандидата – от четырех партий, официально зарегистрированных в стране. Все они предлагают свои решения вопросов государственного и общественного строительства.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".