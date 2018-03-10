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    Шавкат Мирзиеев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Архивное фото
    В Узбекистане запретили школьникам и медикам собирать металлолом
    05:46 20.12.2017
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    Практика сдачи металлолома школами, сохранившаяся с советских времен, продолжала оставаться в Узбекистане в годы независимости, однако официальные органы отрицали сообщения СМИ о фактах такого сбора.
    Президент Петр Порошенко
    Порошенко пригласил Мирзиеева посетить Украину
    16:01 13.12.2016
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    Пресс-служба Порошенко сообщает, что в ходе телефонного разговора главы Украины и Узбекистана обсудили важность проведения в 2017 году очередного заседания совместной украинско-узбекской комиссии по всестороннему сотрудничеству.
    Шавкат Мирзиеев, победивший на выборах президента Узбекистана
    США обратили внимание на нарушения во время выборов в Узбекистане
    22:28 05.12.2016
    284Узбекистан. Итоги выборов президента
    По словам представителя Госдепартамента Марка Тонера, миссия ОБСЕ отметила "ряд отклонений" на выборах и "недостатки в избирательном процессе", но похвалила увеличившуюся прозрачность выборов.
    Порошенко открыл телевышку на горе Карачун под Славянском
    Фотоитоги 5 декабря: Порошенко и телевышка, отставка Ренци, президент Мирзиеев 
    18:59 05.12.2016
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    Президент Петр Порошенко в понедельник посетил церемонию открытия телебашни в районе Славянска. В 2014 году телевышка, установленная на горе Карачун под Славянском, рухнула после обстрелов.
    Победитель президентских выборов в Узбекистане Шавкат Мирзиеев
    Победитель президентских выборов в Узбекистане Шавкат Мирзиеев 
    17:13 05.12.2016
    211Узбекистан. Итоги выборов президента
    По данным ЦИК Узбекистана, исполняющий обязанности президента Шавкат Мирзиеев набрал 88,61% голосов и победил на выборах главы республики. Новый президент по видеосвязи поприветствовал своих сторонников на каждом из митингов в областных центрах Узбекистана.
    Победитель президентских выборов в Узбекистане Шавкат Мирзиеев
    Шавкат Мирзиеев: чего ждать Узбекистану?
    15:18 05.12.2016
    1819Узбекистан. Итоги выборов президента
    Новый узбекский лидер занялся "перезагрузкой" отношений с соседями по региону - Киргизией и Таджикистаном. В наследство Мирзиееву достались постоянные водные и территориальные споры, регулярно выливающиеся в перестрелки на границах.
    Шавкат Мирзиеев, победивший на выборах президента Узбекистана
    Мирзиеев после избрания президентом Узбекистана: ваше настроение дает мне силы
    14:08 05.12.2016
    440Узбекистан. Итоги выборов президента
    После объявления итогов президентских выборов Шавкат Мирзиеев также подчеркнул, что "когда проводил встречи с избирателями, то прочитал в их глазах, чего они хотят".
    Шавкат Мирзиеев, победивший на выборах президента Узбекистана
    Шавкат Мирзиеев. Справка
    13:33 05.12.2016
    670Узбекистан. Итоги выборов президента
    ЦИК Узбекистана объявил в понедельник, что исполняющий обязанности президента Узбекистана Шавкат Мирзиеев набрал 88,61% и победил на выборах главы республики.
    Шавкат Мирзиеев, победивший на выборах президента Узбекистана
    Президентом Узбекистана избран Шавкат Мирзиеев
    13:25 05.12.2016
    486Узбекистан. Итоги выборов президента
    За кандидата Шавката Мирзиеева свои голоса отдали 15 миллионов 900 тысяч избирателей, 88,61 % от общего числа избирателей. На втором месте с 3,73% Хатамжон Кетмонов, на третьем - Наримон Уманов c 3,46%.
    Выборы президента Узбекистана - 4 декабря 2016 года
    В Узбекистане наступил "день тишины" перед выборами президента
    01:55 03.12.2016
    163Узбекистан. Итоги выборов президента
    Впервые на выборах главы Узбекистана действует "день тишины", предусматривающий запрет на предвыборную пропаганду и агитацию. За нарушение предусмотрен штраф в размере от семи до десяти минимальных размеров заработной платы.
    Флаг Узбекистана
    Кандидаты в президенты Узбекистана: традиции, соцгарантии, демократия
    14:30 23.11.2016
    293Узбекистан. Итоги выборов президента
    На пост президента Узбекистана претендуют четыре кандидата – от четырех партий, официально зарегистрированных в стране. Все они предлагают свои решения вопросов государственного и общественного строительства.
    Шавкат Мирзеев
    Стало известно, кто назначен врио президента Узбекистана
    15:19 08.09.2016
    660Узбекистан. Итоги выборов президента
    При невозможности исполнения действующим президентом Узбекистана своих обязанностей его обязанности и полномочия временно возлагаются на председателя верхней палаты.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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