По данным ЦИК на 17.00, на избирательные участки пришли 78,4% зарегистрированных избирателей (около 16,3 миллиона человек). Принять участие в голосовании могли более 20,79 миллиона граждан Узбекистана.
Выборы ранее были признаны состоявшимися: в соответствии с законодательством для этого необходимо, чтобы проголосовали 33% зарегистрированных избирателей. На парламентских выборах имеют право голоса 20,79 миллиона человек.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".