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    ЦИК Узбекистана

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Выборы президента в Узбекистане
    Почти 8% избирателей проголосовали на выборах президента Узбекистана
    06:42 04.12.2016
    283Узбекистан. Итоги выборов президента
    По данным мониторинга ЦИК Узбекистана, на 8.00 по местному времени (5.00 по Киеву) проголосовало 1,51 миллиона избирателей, что составляет 7,39% от общего числа.
    Президент Узбекистана Ислам Каримов
    Каримов побеждает на выборах в Узбекистане, набрав 90,39% - ЦИК
    14:32 30.03.2015
    127
    По предварительным данным ЦИК Узбекистана, "за Ислама Каримова отдали свои голоса 17,2 миллиона человек или 90,39% избирателей".
    Ташкент
    Голосование на выборах в парламент завершилось в Узбекистане
    18:40 21.12.2014
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    По данным ЦИК на 17.00, на избирательные участки пришли 78,4% зарегистрированных избирателей (около 16,3 миллиона человек). Принять участие в голосовании могли более 20,79 миллиона граждан Узбекистана.
    Флаг Узбекистана
    Явка на выборах в парламент Узбекистана приблизилась к 80% - ЦИК
    16:08 21.12.2014
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    Выборы ранее были признаны состоявшимися: в соответствии с законодательством для этого необходимо, чтобы проголосовали 33% зарегистрированных избирателей. На парламентских выборах имеют право голоса 20,79 миллиона человек.
    Флаг Узбекистана
    Выборы в парламент Узбекистана уже признаны состоявшимися - ЦИК
    09:00 21.12.2014
    80
    В соответствии с законодательством для признания выборов состоявшимися необходимо, чтобы проголосовали 33% зарегистрированных избирателей.
    Флаг Узбекистана
    Все готово к проведению парламентских выборов в Узбекистане - миссия СНГ
    14:49 19.12.2014
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    Парламентские выборы в Узбекистане пройдут 21 декабря. Миссия наблюдателей от СНГ включает 76 человек.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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