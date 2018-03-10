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    Курбан-байрам

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    Мусульманский праздник Курбан-Байрам в мечети Ар-Рахма в Киеве
    Как в Киеве отмечают мусульманский праздник "Курбан-байрам" 
    14:13 01.09.2017
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    Курбан-байрам – один из главных праздников в исламском календаре, знаменующий окончание хаджа. В этот праздник как обряд поклонения мусульмане совершают заклание жертвенного животного.
    Празднование Курбан-байрама в Киеве в соборной мечети Ар-Рахма. Архивное фото
    Курбан-байрам - мусульманский праздник жертвоприношения. Справка
    01:56 01.09.2017
    169
    Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски) или Ид аль-Адха (по-арабски) – один из главных праздников мусульман. В 2017 году Курбан-байрам начинается 1 сентября.
    Куйрам-байрам в Киеве
    Как в Киеве празднуют Курбан-байрам 
    15:59 12.09.2016
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    В Киеве религиозные мероприятия по этому поводу проходят в соборной мечети "Ар-Рахма". Мусульмане столицы совершили торжественный намаз в этой мечети и поздравили друг друга с этим праздником.
    Празднование Курбан-байрама в Киеве в соборной мечети Ар-Рахма. Архивное фото
    Мусульмане всего мира празднуют Курбан-Байрам
    01:14 12.09.2016
    212
    Согласно исламской традиции, в честь праздника каждый мусульманин должен принести в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину. Курбан-байрам также знаменует собой окончание хаджа — ежегодного паломничества в Мекку.
    Давка в долине возле Мекки
    Папа Римский соболезнует мусульманам в связи с трагедией в Мекке
    03:38 25.09.2015
    122Трагедия во время хаджа в Мекке
    В ходе вечерней службы в главном католическом храме Нью-Йорка - соборе святого Патрика папа Римский выразил "чувства сплоченности перед лицом трагедии в Мекке".
    Давка в долине возле Мекки
    Давка близ Мекки - "самый кровавый хадж" за последние 25 лет
    19:36 24.09.2015
    579Трагедия во время хаджа в Мекке
    Окончательное число жертв до сих пор неизвестно, спасатели продолжают работать, а больницы сообщают о том, что не справляются с потоком пострадавших и просят власти эвакуировать тех, кому уже была оказана помощь, в другие лечебные учреждения королевства.
    Давка в долине возле Мекки
    Фотоитоги 24 сентября: обыск у Сиротюка и трагедия в Мекке 
    19:19 24.09.2015
    186Трагедия во время хаджа в Мекке
    Число жертв давки, возникшей среди паломников в долине Мина в окрестностях Мекки, возросло до 717, сообщает управление гражданской обороны Саудовской Аравии.
    Празднование Курбан-байрама в Киеве
    Празднование Курбан-байрама в Киеве в соборной мечети "Ар-Рахма" 
    16:11 24.09.2015
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    Мусульмане Киева в четверг начали отмечать главный праздник в исламе — праздник жертвоприношения Ид аль-Адха или Курбан-байрам, который в этом году приходится на 24-26 сентября.
    Мусульмане Киева празднуют Курбан-байрам. Видео
    Мусульмане Киева празднуют Курбан-байрам 
    15:40 24.09.2015
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    Около тысячи человек собралось в Киеве отметить главный мусульманский праздник Курбан-байрам в "Исламском культурном центре". Курбан-байрам знаменует собой окончание хаджа — ежегодного паломничества в Мекку.
    Мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам
    Празднование Курбан-байрам в мире 
    10:40 24.09.2015
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    Происхождение Курбан-байрама связано с историей о жертвоприношении пророка Ибрахима (Авраама), описанной в священных текстах всех трех монотеистических религий — ислама, христианства и иудаизма.
    Молитва мусульман. Архивное фото
    Курбан-байрам, мусульманский праздник жертвоприношения. Справка
    01:52 24.09.2015
    5071
    В 2015 году Курбан-Байрам начинается 24 сентября. Курбан-байрам (праздник жертвоприношения) завершает собой обряд хаджа, ежегодного паломничества мусульман всего мира в Мекку (Саудовская Аравия).
    Мусульмане молятся в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам
    В субботу мусульмане начали торжества по случаю Курбан-байрама
    08:20 04.10.2014
    219
    Мусульманский праздник жертвоприношения Курбан-байрам отмечается в 2014 году 4-6 октября.
    Курбан-Байрам
    Мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам
    08:32 26.10.2012
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    К празднику приурочено ежегодное паломничество в Мекку - хадж, который должен по возможности совершить хотя бы раз в жизни каждый мусульманин.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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