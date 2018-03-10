Согласно исламской традиции, в честь праздника каждый мусульманин должен принести в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину. Курбан-байрам также знаменует собой окончание хаджа — ежегодного паломничества в Мекку.
Окончательное число жертв до сих пор неизвестно, спасатели продолжают работать, а больницы сообщают о том, что не справляются с потоком пострадавших и просят власти эвакуировать тех, кому уже была оказана помощь, в другие лечебные учреждения королевства.
Около тысячи человек собралось в Киеве отметить главный мусульманский праздник Курбан-байрам в "Исламском культурном центре". Курбан-байрам знаменует собой окончание хаджа — ежегодного паломничества в Мекку.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".